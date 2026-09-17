Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, le vede pe rivalele Dinamo și Rapid implicate în lupta pentru titlu din acest sezon. Echipele din ”Ștefan cel Mare” și Giulești ocupă primele două locuri după cele nouă etape disputate până acum.

În plus, oficialul fostei campioane a României consideră că FCSB și Universitatea Craiova se vor lupta și ele pentru câștigarea campionatului.

Dinamo va juca duminică pe Arena Națională în compania celor de la Farul Constanța, de la ora 20:30. Va fi primul meci pentru ”câini” în acest sezon pe cel mai mare stadion al țării, după ce acesta a fost gazdă pentru mai multe festivaluri și evenimente.

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Mihai Stoica le vede pe Dinamo și Rapid în lupta pentru titlu

„Eu cred că vor mai fi și Dinamo și Rapid pe lângă Craiova și FCSB. Rapid și Dinamo au mutat bine pe bancă. Dinamo arată mult mai bine cu Nuno Campos din multe puncte de vedere. Dacă iei jucător cu jucător, sunt mulți de anul trecut, iar cei veniți nu sunt la nivelul celor plecați.

Cu tot respectul, Pascual nu e Boateng. Au schimbat sistemul, joacă altceva. Rămâne de văzut cât va fi Karamoko bine, s-a accidentat Musi. Au adus și jucători interesanți în față.

Valoarea unui antrenor se vede atunci când cresc jucătorii sub comanda lui. Bellaarouch a fost convocat la naționala Marocului, Armstrong e alt jucător, a fost convocat la naționala Scoției, Mărginean și Musi, care s-a accidentat, au prins lotul lărgit al României.

Înainte prindea doar Cîrjan, care acum probabil va fi în lotul final. Fotbaliștii de la Dinamo sunt mult mai buni ca anul trecut. Așa i-am simțit”, a spus MM Stoica, la Prima Sport 1.

Dinamo este lider în Superliga României cu 20 de puncte după nouă etape, cu un avans de două puncte față de urmăritoarea Rapid. Universitatea Craiova completează podiumul, cu 17 puncte.

În acest sezon, ”câinii” au pierdut un singur meci, scor 0-1 cu Petrolul Ploiești, în prima etapă.