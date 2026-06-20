După transferurile lui Yuval Sade (liber de contract, de la Maccabi Netanya) și Marian Huja (250.000 de euro de la Pogon Szczecin), CFR Cluj a mai securizat serviciile unui fotbalist.

Este vorba despre puștiul de 17 ani Mateo Miclăuș, care provine din academia ”feroviarilor”. El a evoluat în stagiunea recent încheiată sub formă de împrumut la Unirea Alba-Iulia.

Pe Miclăuș, ardelenii l-au descris drept ”unul dintre cei mai talentați mijlocași proveniți din academie”. El a semnat un contract până în 2029 cu CFR Cluj.

Mateo Miclăuș, contract până în 2029 cu CFR Cluj

”Mateo Miclăuș rămâne în Familia CFR!

Suntem bucuroși să vă anunțăm că Mateo Miclăuș, unul dintre cei mai talentați mijlocași proveniți din Academia noastră, și-a prelungit contractul cu CFR Cluj până în 2029!

În cea de-a doua parte a sezonului recent încheiat, Mateo a evoluat, sub formă de împrumut, la Unirea Alba-Iulia, echipă care a luptat până în ultima clipă pentru promovarea în eșalonul secund, bifând minute importante la nivel de seniori.

Îi urăm mult succes și cât mai multe reușite în tricoul alb-vișiniu!”, se arată în comunicatul emis de ardeleni.