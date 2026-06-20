După ce în sezonul precedent giuleștenii au ratat titlul și prezența în cupele europene, Dan Șucu și Victor Angelescu au decis schimbarea staff-ului tehnic. Costel Gâlcă a fost înlocuit de Daniel Pancu.

Antrenorul și-a făcut deja câteva idei după primele ședințe de pregătire alături de noii săi jucători. A lăudat calitatea echipei, dar spune că un jucător important ar urma să stea pe bancă în sezonul 2026-2027.

Daniel Pancu: ”Unul dintre ei va fi pe bancă”

Olimpiu Moruțan va fi ”reprofilat” pe postul de extremă dreaptă, acolo unde evoluează Alexandru Dobre. Dacă cei doi vor rămâne în Giulești pentru noul sezon, unul ar urma să fie rezervă, spune noul antrenor de la Rapid.

„Moruțan? Lateral, e greu să joace cu spatele la poartă în aglomerație, el preferă să aibă tușa în dreapta.

E o situație stranie, sunt doi jucători convocați la echipa națională, care joacă pe același post la echipa de club. Automat, unul dintre ei, dacă rămân, va fi pe bancă. Vor fi și momente ale jocurilor în care poți să mergi pe un sistem 4-2-4”, a spus Daniel Pancu, la Prima Sport.

Rapid s-a reunit pe 15 iunie și va pleca pe 29 în cantonamentul din Austria, unde va disputa și trei jocuri amicale, așa cum clubul a anunțat oficial: