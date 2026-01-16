VIDEO EXCLUSIV Ce urmează pentru România la Europeanul de handbal masculin (VOYO), după 34-40 cu Portugalia

Ce urmează pentru România la Europeanul de handbal masculin (VOYO), după 34-40 cu Portugalia Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a fost învinsă, scor 34-40 de Portugalia, în prima etapă a Grupei B de la Europeanul de handbal masculin.

TAGS:
RomaniaPortugaliacampionatul european de handbal masculineuro 2026
Din articol

Ce urmează pentru România la Europeanul de handbal masculin (VOYO), după 34-40 cu Portugalia

Naționala de handbal masculin a României a fost învinsă de Portugalia cu scorul de 40-34 (23-15), vineri seara, la Hernind (Danemarca), în primul său meci din Grupa B a Campionatului European - EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia și Norvegia.


În celălalt meci al grupei se întâlnesc selecționatele Danemarcei, campioană olimpică și mondială, vicecampioană europeană, și Macedoniei de Nord.

România va juca următorul meci duminică 18 ianuarie, contra Danemarcei (Herning, 21:30).

Campionatul European de handbal masculin, LIVE pe VOYO

România a început curajos, cu 3-1 și 4-2, dar a primit șase goluri consecutive și apoi jocul a fost la discreția lusitanilor. Portugalia a condus la nouă goluri (19-10, 20-11, 21-12, 23-14, 35-26), dar pe final tricolorii s-au apropiat la patru goluri (34-38).

Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost marcate de Daniel Stanciuc 8, Andrei Buzle 6, Denis Vereș 4, Andras Szasz 4, Călin Dedu 3, Ionuț Nistor-Ioniță 2, Cristan Ghiță 2, Dan Racoțea 2, Sorin Grigore 1, Ștefan Cumpănici 1, Ionuț Stănescu 1.

Ionuț Iancu a avut 8 intervenții (22,86%), iar Mihai Popescu a apărat un șut (11,11%).

Pentru Portugalia, clasată pe locul al patrulea la Campionatul Mondial de anul trecut, au înscris Francisco Costa 9 goluri, Martim Costa 7, Salvador Salvador 6, Miguel Neves 4, Luis Frade 3, Victor Iturizza 2, Leonel Fernandes 2, Antonio Areia 2, Ricardo Brandao 2, Rui Silva 1, Diogo Branquinho 1, Joao Gomes 1.

  • Primele două clasate în fiecare grupă se califică în grupele principale, cu meciuri programate între 22-28 ianuarie. Urmează semifinalele, în 30 ianuarie, şi finalele pentru medalii, în 1 februarie.
  • Campionatul European din 2026 este găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia, care au fost calificate direct la turneul final alături de deţinătoarea trofeului, Franţa.

Turneul final se desfăşoară în oraşele Herning (Danemarca), Oslo/Bærum (Norvegia), Malmö şi Kristianstad (Suedia).

Naţionala României s-a calificat la turneul final, după ce a încheiat pe locul 3 în grupa preliminară 8. Tricolorii au obţinut următoarele rezultate în preliminarii: 30-37 şi 28-24 cu Portugalia, 27-28 şi 29-30 cu Polonia, 29-29 şi 29-26 cu Israel.

Este a doua calificare consecutivă la un turneu final pentru tricolori, care în 2024 au revenit la Campionatul European din Germania, după 28 de ani. În 1996, România se clasa pe locul 9 din 12 echipe participante. În total, are patru participări, cu cea din 2026.

Suedia are cinci titluri europene, Franţa patru, iar de două ori au obţinut medalia de aur Germania, Danemarca şi Spania.

  • Imago1071300646
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro
ARTICOLE PE SUBIECT
Constantin Din, șeful FRH, reacție superbă înainte de debutul României la Campionatul European de handbal masculin (VOYO)
Constantin Din, șeful FRH, reacție superbă înainte de debutul României la Campionatul European de handbal masculin (VOYO)
Rezultatele spun altceva: cotă gigantică pentru o victorie a României în fața Portugaliei, în primul meci la Europeanul de Handbal
Rezultatele spun altceva: cotă gigantică pentru o victorie a României în fața Portugaliei, în primul meci la Europeanul de Handbal
S-au răzgândit și nu îl mai transferă pe Horațiu Moldovan! Anunțul oficial al clubului
S-au răzgândit și nu îl mai transferă pe Horațiu Moldovan! Anunțul oficial al clubului
ULTIMELE STIRI
"Furtună" în vestiarul FCSB. Câte schimbări a făcut campioana în pauza meciului cu FC Argeș
"Furtună" în vestiarul FCSB. Câte schimbări a făcut campioana în pauza meciului cu FC Argeș
FC Argeș - FCSB, ACUM: deschidere de scor după un contraatac-fulger!
FC Argeș - FCSB, ACUM: deschidere de scor după un contraatac-fulger!
FCSB, ce revenire: a prins echipa de start, în meciul cu FC Argeș, după 306 zile de absență!
FCSB, ce revenire: a prins echipa de start, în meciul cu FC Argeș, după 306 zile de absență!
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
România - Portugalia 34-40, în primul meci la Europeanul de handbal. VIDEO cu toate fazele. Turneul e transmis de VOYO
România - Portugalia 34-40, în primul meci la Europeanul de handbal. VIDEO cu toate fazele. Turneul e transmis de VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenorul lui Dennis Man a răbufnit: ”Nu ai ce căuta la PSV și nici nu ar trebui să joci la un alt club de top”

Antrenorul lui Dennis Man a răbufnit: ”Nu ai ce căuta la PSV și nici nu ar trebui să joci la un alt club de top”

Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League

Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună”

Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună”

Olaru, OUT! ”Cel mai vechi component al lotului” pleacă definitiv

Olaru, OUT! ”Cel mai vechi component al lotului” pleacă definitiv

Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"

Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"



Recomandarile redactiei
FC Argeș - FCSB, ACUM: deschidere de scor după un contraatac-fulger!
FC Argeș - FCSB, ACUM: deschidere de scor după un contraatac-fulger!
"Furtună" în vestiarul FCSB. Câte schimbări a făcut campioana în pauza meciului cu FC Argeș
"Furtună" în vestiarul FCSB. Câte schimbări a făcut campioana în pauza meciului cu FC Argeș
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
A bătut palma cu FCSB: "Săptămâna viitoare face vizita medicală"
A bătut palma cu FCSB: "Săptămâna viitoare face vizita medicală"
Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"
Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
S-a marcat cel mai spectaculos gol de la European! 'Cea mai tare cădere laterală' s-a lăsat cu controverse în semifinale
S-a marcat cel mai spectaculos gol de la European! 'Cea mai tare cădere laterală' s-a lăsat cu controverse în semifinale 
Campionatul European de handbal masculin a ajuns la faza semifinalelor. Cine se înfruntă pentru intrarea în ultimul act
Campionatul European de handbal masculin a ajuns la faza semifinalelor. Cine se înfruntă pentru intrarea în ultimul act
CITESTE SI
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

stirileprotv CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

stirileprotv Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

stirileprotv Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!