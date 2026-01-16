Ce urmează pentru România la Europeanul de handbal masculin (VOYO), după 34-40 cu Portugalia

Naționala de handbal masculin a României a fost învinsă de Portugalia cu scorul de 40-34 (23-15) , vineri seara, la Hernind (Danemarca), în primul său meci din Grupa B a Campionatului European - EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia și Norvegia.

În celălalt meci al grupei se întâlnesc selecționatele Danemarcei, campioană olimpică și mondială, vicecampioană europeană, și Macedoniei de Nord. România va juca următorul meci duminică 18 ianuarie, contra Danemarcei (Herning, 21:30).

România a început curajos, cu 3-1 și 4-2, dar a primit șase goluri consecutive și apoi jocul a fost la discreția lusitanilor. Portugalia a condus la nouă goluri (19-10, 20-11, 21-12, 23-14, 35-26), dar pe final tricolorii s-au apropiat la patru goluri (34-38). Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost marcate de Daniel Stanciuc 8, Andrei Buzle 6, Denis Vereș 4, Andras Szasz 4, Călin Dedu 3, Ionuț Nistor-Ioniță 2, Cristan Ghiță 2, Dan Racoțea 2, Sorin Grigore 1, Ștefan Cumpănici 1, Ionuț Stănescu 1. Ionuț Iancu a avut 8 intervenții (22,86%), iar Mihai Popescu a apărat un șut (11,11%). Pentru Portugalia, clasată pe locul al patrulea la Campionatul Mondial de anul trecut, au înscris Francisco Costa 9 goluri, Martim Costa 7, Salvador Salvador 6, Miguel Neves 4, Luis Frade 3, Victor Iturizza 2, Leonel Fernandes 2, Antonio Areia 2, Ricardo Brandao 2, Rui Silva 1, Diogo Branquinho 1, Joao Gomes 1.

Primele două clasate în fiecare grupă se califică în grupele principale, cu meciuri programate între 22-28 ianuarie. Urmează semifinalele, în 30 ianuarie, şi finalele pentru medalii, în 1 februarie.

Campionatul European din 2026 este găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia, care au fost calificate direct la turneul final alături de deţinătoarea trofeului, Franţa.

Turneul final se desfăşoară în oraşele Herning (Danemarca), Oslo/Bærum (Norvegia), Malmö şi Kristianstad (Suedia).

Naţionala României s-a calificat la turneul final, după ce a încheiat pe locul 3 în grupa preliminară 8. Tricolorii au obţinut următoarele rezultate în preliminarii: 30-37 şi 28-24 cu Portugalia, 27-28 şi 29-30 cu Polonia, 29-29 şi 29-26 cu Israel.

Este a doua calificare consecutivă la un turneu final pentru tricolori, care în 2024 au revenit la Campionatul European din Germania, după 28 de ani. În 1996, România se clasa pe locul 9 din 12 echipe participante. În total, are patru participări, cu cea din 2026.

Suedia are cinci titluri europene, Franţa patru, iar de două ori au obţinut medalia de aur Germania, Danemarca şi Spania.

