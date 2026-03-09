GALERIE FOTO Sorana Cîrstea vine cu dovada că tenisul românesc îi va duce dorul, după retragere. Ce a reușit la Indian Wells

Sorana Cîrstea vine cu dovada că tenisul românesc îi va duce dorul, după retragere. Ce a reușit la Indian Wells Tenis
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea, un model de urmat pentru noua generație.

Jaqueline CristianWTA Indian WellsTenis WTASorana Cirstea
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au ajuns până în șaisprezecimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Indian Wells, dar parcursurile impresionante avute pe hardul californian s-au încheiat cu deznodăminte diferite pentru cele mai bune jucătoare de tenis ale României.

7-6 (5, 4-6, 4-6 a fost scorul prin care Sorana Cîrstea și-a luat „la revedere” de la această competiție, recunoscută în întreaga lume pentru eleganța sa.

Sorana Cîrstea dă dovezi lumii: redevine, încă o dată, racheta numărul unu a României

Linda Noskova - număr 14 WTA, jucătoare cu 15 ani mai tânără - s-a impus într-un meci de aproape două ore și jumătate, care certifică plusul de experiență al Soranei Cîrstea, prin care sportiva din țara noastră e capabilă să compenseze minusuri de energie de-a lungul unui meci de tenis competitiv.

De partea opusă, Jaqueline Cristian și-a demonstrat sieși că poate rezista, cel puțin un set, contra numărului unu mondial, bielorusa Aryna Sabalenka, în fața căreia a pierdut 6-4, 6-1, în 72 de minute, după două succese conturate în câte trei seturi, cu Janice Tjen și Maya Joint.

Sorana Cîrstea

Discurs sorana cirstea 070226 transylvania open
Sorana cirstea 070226 minge de set
Sorana cirstea 070226 primul game set 2
Învinsă greu, în 150 de minute, de o jucătoare cu 15 ani mai tânără, clasată pe locul 14 în lume

Dar clasamentul trage concluziile fără să țină cont de sentimentele jucătoarelor sau de modul mai mult sau mai puțin încurajator în care au pierdut.

Cristian pierde un loc în ierarahia mondială actualizată în timp real și ajunge pe poziția 36, iar Sorana Cîrstea urcă trei poziții și ajunge pe locul 35, oferind încă o dovadă că tenisul românesc îi va simți enorm lipsa.

La 36 de ani fără o lună, Sorana Cîrstea redevine racheta numărul unu a țării - pentru a doua oară în 2026 -, an în care a reușit să câștige, la Cluj-Napoca, primul titlu WTA în țara natală.

Patru trofee are Sorana Cîrstea în palmares, în proba individuală: WTA 250 Tashkent (2008), WTA 500 Istanbul (2021), WTA 250 Cleveland (2025) și WTA 250 Cluj-Napoca (2026).

În proba de dublu, cel mai răsunător succes a venit pe zgura de la Madrid, anul trecut, alături de Anna Kalinskaya, într-o întrecere de calibru WTA 1000.

Jaqueline Cristian

Jaqueline cristian 030226
