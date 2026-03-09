Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au ajuns până în șaisprezecimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Indian Wells, dar parcursurile impresionante avute pe hardul californian s-au încheiat cu deznodăminte diferite pentru cele mai bune jucătoare de tenis ale României.

7-6 (5, 4-6, 4-6 a fost scorul prin care Sorana Cîrstea și-a luat „la revedere” de la această competiție, recunoscută în întreaga lume pentru eleganța sa.

Sorana Cîrstea dă dovezi lumii: redevine, încă o dată, racheta numărul unu a României

Linda Noskova - număr 14 WTA, jucătoare cu 15 ani mai tânără - s-a impus într-un meci de aproape două ore și jumătate, care certifică plusul de experiență al Soranei Cîrstea, prin care sportiva din țara noastră e capabilă să compenseze minusuri de energie de-a lungul unui meci de tenis competitiv.

De partea opusă, Jaqueline Cristian și-a demonstrat sieși că poate rezista, cel puțin un set, contra numărului unu mondial, bielorusa Aryna Sabalenka, în fața căreia a pierdut 6-4, 6-1, în 72 de minute, după două succese conturate în câte trei seturi, cu Janice Tjen și Maya Joint.