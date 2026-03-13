CSM Bucureşti şi CS Gloria Bistriţa au obţinut victorii, joi, în partide din etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, și continuă lupta strânsă pentru titlul de campioană.
SCM Universitatea Craiova - CSM București 22-29
CSM Bucureşti a învins-o în deplasare pe SCM Universitatea Craiova, cu scorul de 29-22, după ce la pauză campioana avea un singur gol avans, 14-13.
Crina Pintea a marcat 6 goluri pentru ''tigroaice'', iar Elizabeth Omoregie, Trine Oestergaard Jensen şi Djurdjina Jaukovic au înscris câte 5 goluri.
Portarul Evelina Maria Louise Eriksson a avut 10 intervenţii.
Zeljka Nikolic, Francielle Gomes da Rocha şi Valentina Blazevic s-au remarcat de la gazde, cu 5 goluri fiecare.
Gloria Bistrița - Rapid 29-26
CS Gloria Bistriţa a trecut de CS Rapid Bucureşti cu 29-26 (16-14), în TeraPlast Arena, meci transmis în exclusivitate de VOYO și Pro Arena.
Danila Patricia So Delgado Pinto a înscris 8 goluri pentru Gloria, iar Cristina Laslo a reuşit 7.
Portarul Renata Lais De Arruda a avut 12 intervenţii.
De la Rapid s-au evidenţiat Estevana Polman (6 goluri), Mariana Ferreira Lopes (5 goluri), Dorina Korsos (4 goluri), precum şi portarul Diana Ciucă (11 intervenţii).
Clasamentul din Liga Florilor
1. CSM Bucureşti 33 puncte (17 jocuri)
2. CS Gloria Bistriţa 32 (17)
3. CSM Corona Braşov 26 (16)
4. SCM Râmnicu Vâlcea 19 (16)
5. CSM Slatina 16 (16)
6. CS Rapid Bucureşti 15 (17)
7. CS Minaur Baia Mare 15 (15)
... Agerpres
