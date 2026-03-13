CSM Bucureşti şi CS Gloria Bistriţa au obţinut victorii, joi, în partide din etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, și continuă lupta strânsă pentru titlul de campioană.

SCM Universitatea Craiova - CSM București 22-29

CSM Bucureşti a învins-o în deplasare pe SCM Universitatea Craiova, cu scorul de 29-22, după ce la pauză campioana avea un singur gol avans, 14-13.

Crina Pintea a marcat 6 goluri pentru ''tigroaice'', iar Elizabeth Omoregie, Trine Oestergaard Jensen şi Djurdjina Jaukovic au înscris câte 5 goluri.

Portarul Evelina Maria Louise Eriksson a avut 10 intervenţii.

Zeljka Nikolic, Francielle Gomes da Rocha şi Valentina Blazevic s-au remarcat de la gazde, cu 5 goluri fiecare.