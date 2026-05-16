CS Gloria Bistriţa este la un singur pas de câştigarea primului său titlu de campioană naţională la handbal feminin, după ce a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 27-24 (18-13), sâmbătă, în deplasare, în etapa a 21-a a Ligii Naţionale, penultima a sezonului.

Cum arată clasamentul în Liga Națională de handbal feminin după Corona Brașov - Gloria Bistrița 24-27

Gloria a condus permanent la Braşov, chiar dacă în repriza secundă a avut de câteva ori un singur gol avans pe tabelă: 18-17, 19-18. Echipa antrenată de Carlos Viver a controlat ultimul sfert de oră şi s-a impus fără emoţii. Portarul Renata Lais De Arruda, care din vară va juca la Corona, a avut 14 intervenţii, Sonia-Mariana Seraficeanu a marcat 6 goluri, iar Danila Patricia So Delgado Pinto şi Jennifer Maria Gutierrez Bermejo, câte 5 goluri.

De la Corona s-au remarcat Harma Anna Cornelia van Kreij şi Sorina Grozav au înscris câte 5 goluri, iar Bianca Curmenţ a avut 11 intervenţii. Campioana CSM Bucureşti a câştigat în deplasare cu HC Zalău cu 30-26, Valeria Maslova şi Crina-Elena Pintea au marcat câte 4 goluri pentru ''tigroaice'', iar Francesca Maria Bălan a marcat 11 goluri pentru echipa antrenată de Gheorghe Tadici.

SCM Râmnicu Vâlcea şi-a asigurat locul al patrulea, după ce a învins-o în deplasare pe CSM Slatina, cu 32-29. Poloneza Magda Nicoleta Balsam a marcat 12 goluri pentru gazde, iar de la vâlcence s-au evidenţiat Tuva Hoeve Ulsaker (11 goluri) şi Rebeca Necula (5 goluri).

HC Dunărea Brăila s-a impus clar pe terenul echipei CS Minaur Baia Mare, cu 32-22, Elena Roşu şi Andreea Cristina Popa marcând câte 6 goluri, iar portarul Kira Trusova reuşit 15 intervenţii.

În alt meci, CSM Târgu Jiu a dispus de CS Rapid Bucureşti cu 39-31.

Clasament

1. CS Gloria Bistriţa 40 puncte

2. CSM Bucureşti 39

3. CSM Corona Braşov 30

4. SCM Râmnicu Vâlcea 27

5. CSM Slatina 24

6. HC Dunărea Brăila 23