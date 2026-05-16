Principalele marcatoare ale partidei sunt Grozav 5 goluri, Van Kreij 5, pentru Corona, respectiv Gutierrez 5, So Delgado 5, pentru Gloria Bistriţa.

Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia Corona Braşov, scor 27-24 (18-13) , în penultima etapă a sezonului Ligii Naţionale. Gloria Bistriţa este lider şi face un pas important pentru câştigarea titlului în 2026.

Gloria Bistrița, pe primul loc în Liga Națională de handbal feminin

În urma rezultatului, formaţia bistriţeană adună 40 de puncte (locul I), fiind urmată pe podium de CSM Bucureşti (39) şi de Corona Braşov (30).

În etapa a 21-a s-au mai jucat partidele dintre CSM Galaţi – SCMU Craiova 29-38 şi HC Zalău - CSM Bucureşti 26-30. Celelalte dispute de sâmbătă sunt între CSM Slatina - SCM Rm. Vâlcea, Minaur Baia Mare – Dunărea Brăila şi CSM Tg. Jiu – Rapid Bucureşti.

În ultima rundă a Ligii Naţionale (23 mai), campioana CSM Bucureşti primeşte vizita echipei CSM Tg. Jiu, în timp ce formaţia bistriţeană joacă tot acasă, cu CSM Galaţi.

O victorie sau un rezultat de egalitate în ultimul meci aduce titlul pentru Gloria Bistriţa. CSM Bucureşti îl poate câştiga doar dacă obţine victoria, iar Gloria Bistriţa pierde.