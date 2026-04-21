GALERIE FOTO CSM dă lovitura anului: a „furat“ cea mai tare portăriță din România de la rivala Baia Mare

CSM dă lovitura anului: a „furat“ cea mai tare portăriță din România de la rivala Baia Mare Handbal
Alexandru Hațieganu
„Tigroaicele“ au reușit un transfer de senzație pentru sezonul viitor.

CSM BucurestiYuliya DumanskaHandbal

CSM Bucureşti a anunţat transferul portăriţei Yuliya Dumanska, începând cu sezonul competiţional următor.

Născută într-o familie de sportivi, Yuliya Dumanska şi-a început parcursul în handbal la vârsta de 11 ani, în 2007, remarcându-se rapid prin talentul şi disciplina sa. În 2011, a fost descoperită de soţii Ion şi Ioana Marta şi adusă la CS Marta Baia Mare, un club recunoscut pentru dezvoltarea tinerelor talente. În acelaşi an, a fost desemnată cea mai bună handbalistă la categoria junioare II, iar în 2013 a obţinut medalia de bronz la acelaşi nivel competiţional.

Yuliya Dumanska, la CSM București din sezonul viitor

Ascensiunea sa a continuat în sezonul 2012-2013, când a evoluat în Divizia A pentru echipa secundă a HCM Baia Mare. În 2013, a fost împrumutată la CSU Neptun Constanţa, unde a atras atenţia în Liga Naţională, inclusiv într-un meci memorabil împotriva formaţiei HCM Râmnicu Vâlcea.

Din sezonul 2014-2015, Dumanska a revenit la HCM Baia Mare, alături de care a atins de două ori faza sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. În 2016, a făcut pasul către SCM Craiova, unde a cunoscut una dintre cele mai importante performanţe ale carierei, câştigarea Cupei EHF în 2018. Ca urmare a acestui succes, a fost desemnată cetăţean de onoare al municipiului Craiova.

După două sezoane la Craiova, portăriţa a semnat cu HCM Râmnicu Vâlcea, contribuind la câştigarea titlului naţional în sezonul 2018-2019. Experienţa internaţională a continuat în 2020, când s-a transferat la RK Podravka Koprivnica, revenind în România în 2022 la CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud. Din 2024, a evoluat pentru CS Minaur Baia Mare.

Potrivit Agerpres, la nivel internaţional, Dumanska a fost convocată pentru prima dată la echipa naţională de senioare în 2016, participând în acelaşi an la Campionatul European din 2016.

Palmaresul său individual confirmă statutul de jucătoare de elită: cel mai bun portar la turneul final Junioare II (2013), cel mai bun portar la Final Four-ul Cupei României (2017), desemnată cea mai bună tânără handbalistă din lume în sezonul 2017-2018 şi inclusă în echipa ideală a Ligii Naţionale. În 2019, a fost recompensată cu titlurile de MVP, cel mai bun portar şi cea mai populară handbalistă din România.

"Este o nouă etapă importantă în viaţa şi cariera mea, una pe care o încep cu multă motivaţie şi entuziasm. CSM Bucureşti este unul dintre cluburile la care mi-am dorit să ajung, iar faptul că acest pas devine realitate mă onorează şi mă responsabilizează în acelaşi timp. Îmi place să evoluez la cel mai înalt nivel. Aştept cu încredere noul sezon şi sunt determinată să contribui, prin muncă şi profesionalism, la îndeplinirea obiectivelor clubului. Voi rămâne profesionistă şi concentrată, pregătită să dau totul pe teren pentru CSM Bucureşti şi pentru suporterii care susţin această echipă!", a declarat Yuliya Dumanska la semnarea contractului.

"Yuliya Dumanska este un portar de top, cu experienţă în competiţii europene şi o mentalitate de învingător. Sunt convinsă că va aduce un plus de valoare echipei noastre şi va contribui la atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus", a declarat Mica Brădeanu, team managerul echipei bucureştene.

CSM Bucureşti a anunţat anterior şi alte transferuri pentru sezonul viitor: centrul rus Daria Dmitrieva (Ferencvaros), extrema dreaptă maghiară Dorottya Faluvegi (SG BBM Bietigheim), interul stânga maghiar Csenge Kuczora (Thuringer HC), pivotul feroez Pernille Brandenborg (Storhamar Handball Elite), interul stânga suedez Tyra Axner (Metz Handball), portarul Denisa Şandru (CS Rapid) şi centrul suedez Jenny Carlson (Molde Elite).

Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"
România, coșmar sau provocare!? Cu cine au picat handbalistele la Campionatul European 2026, transmis de VOYO
Mariana Tîrcă intră în luptă pentru alegerile de la Federația Română de Handbal. Ce post vizează
A câștigat EURO cu Italia și e dorit înapoi. Roberto Mancini: „E o emoție să mă întorc”
Doi români s-ar fi implicat direct în ”transferul” lui Mirel Rădoi de la FCSB la Gaziantep: ”Este o problemă îngrijorătoare!”
Bucurie pentru fanii lui Real Madrid: spaniolii au câștigat un trofeu important
RXF Next Fighter 29 | Stelian Ogică vs Cristian Bud, de la 20:00, LIVE VIDEO pe VOYO
Nu e Chiricheș! Gigi Becali l-a făcut praf după Farul - FCSB 2-3: fotbalistul vrea să plece
Ion Țiriac face o propunere, după ce a aflat că stadionul lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

Cutremurător: brazilianca Mara Flavia Araujo a murit în timpul cursei Ironman, la doar 38 de ani

"Niciodată!" Conducerea lui Inter, anunț ferm în cazul lui Cristi Chivu

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"



Doi români s-ar fi implicat direct în ”transferul” lui Mirel Rădoi de la FCSB la Gaziantep: ”Este o problemă îngrijorătoare!”
Nadia, răvășitoare la Oscarurile Sportului: a apărut la braț cu soțul ei și a fost premiată în aplauzele tuturor
Ce prăbușire: a fost marea speranță a lui Dinamo, în vizorul naționalei, acum se zbate în anonimat
A câștigat EURO cu Italia și e dorit înapoi. Roberto Mancini: „E o emoție să mă întorc”
A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
România - Japonia 31 - 27 | Victorie mare! Fetele lui Ovidiu Mihăilă s-au calificat în Grupele Principale la CM
Ce urmează pentru naționala României după victoria minunată cu Croația de la Campionatul Mondial
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
stirileprotv Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv „Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

stirileprotv România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

