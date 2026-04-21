Născută într-o familie de sportivi, Yuliya Dumanska şi-a început parcursul în handbal la vârsta de 11 ani, în 2007, remarcându-se rapid prin talentul şi disciplina sa. În 2011, a fost descoperită de soţii Ion şi Ioana Marta şi adusă la CS Marta Baia Mare, un club recunoscut pentru dezvoltarea tinerelor talente. În acelaşi an, a fost desemnată cea mai bună handbalistă la categoria junioare II, iar în 2013 a obţinut medalia de bronz la acelaşi nivel competiţional.

Ascensiunea sa a continuat în sezonul 2012-2013, când a evoluat în Divizia A pentru echipa secundă a HCM Baia Mare. În 2013, a fost împrumutată la CSU Neptun Constanţa, unde a atras atenţia în Liga Naţională, inclusiv într-un meci memorabil împotriva formaţiei HCM Râmnicu Vâlcea.

Din sezonul 2014-2015, Dumanska a revenit la HCM Baia Mare, alături de care a atins de două ori faza sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. În 2016, a făcut pasul către SCM Craiova, unde a cunoscut una dintre cele mai importante performanţe ale carierei, câştigarea Cupei EHF în 2018. Ca urmare a acestui succes, a fost desemnată cetăţean de onoare al municipiului Craiova.

După două sezoane la Craiova, portăriţa a semnat cu HCM Râmnicu Vâlcea, contribuind la câştigarea titlului naţional în sezonul 2018-2019. Experienţa internaţională a continuat în 2020, când s-a transferat la RK Podravka Koprivnica, revenind în România în 2022 la CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud. Din 2024, a evoluat pentru CS Minaur Baia Mare.

Potrivit Agerpres, la nivel internaţional, Dumanska a fost convocată pentru prima dată la echipa naţională de senioare în 2016, participând în acelaşi an la Campionatul European din 2016.

Palmaresul său individual confirmă statutul de jucătoare de elită: cel mai bun portar la turneul final Junioare II (2013), cel mai bun portar la Final Four-ul Cupei României (2017), desemnată cea mai bună tânără handbalistă din lume în sezonul 2017-2018 şi inclusă în echipa ideală a Ligii Naţionale. În 2019, a fost recompensată cu titlurile de MVP, cel mai bun portar şi cea mai populară handbalistă din România.

"Este o nouă etapă importantă în viaţa şi cariera mea, una pe care o încep cu multă motivaţie şi entuziasm. CSM Bucureşti este unul dintre cluburile la care mi-am dorit să ajung, iar faptul că acest pas devine realitate mă onorează şi mă responsabilizează în acelaşi timp. Îmi place să evoluez la cel mai înalt nivel. Aştept cu încredere noul sezon şi sunt determinată să contribui, prin muncă şi profesionalism, la îndeplinirea obiectivelor clubului. Voi rămâne profesionistă şi concentrată, pregătită să dau totul pe teren pentru CSM Bucureşti şi pentru suporterii care susţin această echipă!", a declarat Yuliya Dumanska la semnarea contractului.

"Yuliya Dumanska este un portar de top, cu experienţă în competiţii europene şi o mentalitate de învingător. Sunt convinsă că va aduce un plus de valoare echipei noastre şi va contribui la atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus", a declarat Mica Brădeanu, team managerul echipei bucureştene.

CSM Bucureşti a anunţat anterior şi alte transferuri pentru sezonul viitor: centrul rus Daria Dmitrieva (Ferencvaros), extrema dreaptă maghiară Dorottya Faluvegi (SG BBM Bietigheim), interul stânga maghiar Csenge Kuczora (Thuringer HC), pivotul feroez Pernille Brandenborg (Storhamar Handball Elite), interul stânga suedez Tyra Axner (Metz Handball), portarul Denisa Şandru (CS Rapid) şi centrul suedez Jenny Carlson (Molde Elite).