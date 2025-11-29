România - Japonia, LIVE TEXT de la 19:00
România a început excelent Mondialul, cu o victorie clară contra Croației (33-24). Sâmbătă este programat al doilea test pentru elevele lui Ovidiu Mihăilă, care vor întâlni Japonia, o națională care a suferit un eșec drastic joi contra Danemarcei (19-36).
Cu o victorie, România și-ar asigura calificarea în Main Round și ar putea pregăti în liniște ultima partidă din grupa preliminară, duelul de foc cu Danemarca (luni, 21:30).
”Sunt foarte mândru de fete și o să mă bucur de tot ceea ce realizează. Știam că își vor ridica nivelul datorită motivației din fiecare joc. Acest debut de Campionat Mondial trebuie să le dea încredere”, a declarat selecționerul Ovidiu Mihăilă, după victoria cu Croația.
Selecționerul Japoniei este danezul Morten Soubak (61 de ani), care a câștigat Campionatul Mondial cu Brazilia, în 2013, și a lucrat la Dunărea Brăila în perioada 2021-2022.
Clasamentul în grupa preliminară a României
Yuliya Dumanska, cea mai bună jucătoare a României contra Croației
Ce debut pentru naționala de handbal a României, la Mondiale! La Rotterdam, fetele pregătite de Ovidiu Mihăilă „au măturat“ cu Croația, scor 33-24, la capătul unui meci care a fost precedat de un episod incredibil, cu echipa noastră în prim-plan!
Fără îndoială, vedeta tricolorelor, la Rotterdam, a fost Yuliya Dumanska (29 de ani). Legitimată la Minaur Baia Mare, jucătoarea născută în Ucraina și naturalizată de noi a avut niște parade fantastice între buturi. Datorită prestației sale stelare, România s-a tot distanțat, în partea a doua, în care a înscris 20 de goluri, uneori, inclusiv în inferioritate numerică!
Imediat după victoria tricolorelor, Dumanska a și fost aleasă MVP-ul partidei de către organizatori. Yuliya Dumanska a avut 13 intervenţii (41%), iar Bianca Curmenţ 2 (29%).
Lotul României pentru Campionatul Mondial
Portari: Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenţ (Corona Braşov), Elena Şerban (Dunărea Brăila);
Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistriţa), Mihaela Mihai (CSM Bucureşti);
Extreme stânga: Gabriela Dumitraşcu (Corona Braşov), Eva Kerekes (Gloria Bistriţa);
Interi: Sorina Grozav (Corona Braşov), Maria Skrobic (CS Rapid Bucureşti), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);
Centri: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Braşov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roşu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistriţa);
Pivoţi: Lorena Ostase (Gloria Bistriţa), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).