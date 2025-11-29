România - Japonia, LIVE TEXT de la 19:00

România a început excelent Mondialul, cu o victorie clară contra Croației (33-24). Sâmbătă este programat al doilea test pentru elevele lui Ovidiu Mihăilă, care vor întâlni Japonia, o națională care a suferit un eșec drastic joi contra Danemarcei (19-36).



Cu o victorie, România și-ar asigura calificarea în Main Round și ar putea pregăti în liniște ultima partidă din grupa preliminară, duelul de foc cu Danemarca (luni, 21:30).

”Sunt foarte mândru de fete și o să mă bucur de tot ceea ce realizează. Știam că își vor ridica nivelul datorită motivației din fiecare joc. Acest debut de Campionat Mondial trebuie să le dea încredere”, a declarat selecționerul Ovidiu Mihăilă, după victoria cu Croația.

Selecționerul Japoniei este danezul Morten Soubak (61 de ani), care a câștigat Campionatul Mondial cu Brazilia, în 2013, și a lucrat la Dunărea Brăila în perioada 2021-2022.

Clasamentul în grupa preliminară a României

