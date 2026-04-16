România, coșmar sau provocare!? Cu cine au picat handbalistele la Campionatul European 2026, transmis de VOYO

România, coșmar sau provocare!? Cu cine au picat handbalistele la Campionatul European 2026
Naţionala României se va duela cu reprezentativele Norvegiei, Elveţiei şi Macedoniei de Nord, în Grupa B preliminară a Campionatului European din 2026 (3-20 decembrie). Meciurile se vor juca la BT Arena din Cluj-Napoca, care va găzdui şi partide dintr-o grupă principală. România mai găzduieşte şi grupa preliminară A, la Oradea.
Potrivit tragerii la sorţi de joi, de la Katowice, componenţa grupelor preliminare este următoarea:
- A (Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda;
- B (Cluj-Napoca): România, Elveţia, Norvegia, Macedonia de Nord;
- C (Antalya): Turcia, Spania, Danemarca, Grecia;
- D (Brno): Cehia, Austria, Olanda, Croaţia;
- E (Katowice): Polonia, Insulele Feroe, Franţa, Ucraina;
- F (Bratislava): Slovacia, Germania, Suedia, Serbia.
România a făcut parte din urna a doua valorică. Echipele gazdă ale turneului final – România, Turcia, Cehia, Polonia şi Slovacia au fost calificate direct, alături de medaliatele CE2024, Danemarca, Norvegia şi Ungaria.
Primele două clasate în fiecare grupă se vor califica în grupele principale. La Cluj-Napoca se vor juca meciurile echipelor calificate din grupele A, B şi C, iar la Katowice cele ale echipelor din grupele D, E şi F.
Semifinalele şi finalele vor avea loc la Katowice, în 18 şi 20 decembrie.
