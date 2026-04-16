România, coșmar sau provocare!? Cu cine au picat handbalistele la Campionatul European 2026, transmis de VOYO

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

TAGS:
RomaniaNorvegiatragere la sortigrupa romanieiadversarele romanieiCampionatul european de handbal femininHandbal femininVoyo
Din articol

Naţionala României se va duela cu reprezentativele Norvegiei, Elveţiei şi Macedoniei de Nord, în Grupa B preliminară a Campionatului European din 2026 (3-20 decembrie). Meciurile se vor juca la BT Arena din Cluj-Napoca, care va găzdui şi partide dintr-o grupă principală. România mai găzduieşte şi grupa preliminară A, la Oradea.

Potrivit tragerii la sorţi de joi, de la Katowice, componenţa grupelor preliminare este următoarea:

  • A (Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda;
  • B (Cluj-Napoca): România, Elveţia, Norvegia, Macedonia de Nord;
  • C (Antalya): Turcia, Spania, Danemarca, Grecia;
  • D (Brno): Cehia, Austria, Olanda, Croaţia;
  • E (Katowice): Polonia, Insulele Feroe, Franţa, Ucraina;
  • F (Bratislava): Slovacia, Germania, Suedia, Serbia.

România a făcut parte din urna a doua valorică. Echipele gazdă ale turneului final – România, Turcia, Cehia, Polonia şi Slovacia au fost calificate direct, alături de medaliatele CE2024, Danemarca, Norvegia şi Ungaria.

Primele două clasate în fiecare grupă se vor califica în grupele principale. La Cluj-Napoca se vor juca meciurile echipelor calificate din grupele A, B şi C, iar la Katowice cele ale echipelor din grupele D, E şi F.

Semifinalele şi finalele vor avea loc la Katowice, în 18 şi 20 decembrie.

VIDEO EXCLUSIV România - Norvegia 25-45

Publicitate

Sorina Grozav

ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani
După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani
ULTIMELE STIRI
Alisha Lehmann l-a uitat complet pe Douglas Luiz: postarea care i-a înnebunit pe fanii fotbalistei sexy
Alisha Lehmann l-a uitat complet pe Douglas Luiz: postarea care i-a înnebunit pe fanii fotbalistei sexy
Sferturile Europa League și Conference League | Celta Vigo - Freiburg 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Ionuț Radu, dărâmat
Sferturile Europa League și Conference League | Celta Vigo - Freiburg 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Ionuț Radu, dărâmat
Di Canio a șocat în direct la TV și și-a spart capul
Di Canio a șocat în direct la TV și și-a spart capul
Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“
Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“
Lionel Messi a devenit patron de club în Spania: „Întărește legăturile cu Barcelona”
Lionel Messi a devenit patron de club în Spania: „Întărește legăturile cu Barcelona”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Lovitură pentru Cristi Chivu: Inter Milano vrea alt antrenor! ”L-au contactat deja”

Lovitură pentru Cristi Chivu: Inter Milano vrea alt antrenor! ”L-au contactat deja”

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Alvaro Arbeloa, OUT de la Real Madrid! Florentino Perez are deja două opțiuni

Alvaro Arbeloa, OUT de la Real Madrid! Florentino Perez are deja două opțiuni

Perez l-a trimis la plimbare pe Arda Guler, apoi a ținut un monolog în vestiar: ”Pleacă, nu trebuie să asiști la ce va urma”

Perez l-a trimis la plimbare pe Arda Guler, apoi a ținut un monolog în vestiar: ”Pleacă, nu trebuie să asiști la ce va urma”

Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!

Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!



Recomandarile redactiei
Di Canio a șocat în direct la TV și și-a spart capul
Di Canio a șocat în direct la TV și și-a spart capul
Georgina e sclipitoare și la 32 de ani! Cu ce fotografii a cucerit logodnica lui CR7 internetul: ”Wow, ești divină!”
Georgina e sclipitoare și la 32 de ani! Cu ce fotografii a cucerit logodnica lui CR7 internetul: ”Wow, ești divină!”
Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“
Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“
„Craiova? Dinamo o va face campioană!“: declarație-bombă despre ce se pregătește în Superliga
„Craiova? Dinamo o va face campioană!“: declarație-bombă despre ce se pregătește în Superliga
Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!
Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Franța a câștigat Campionatul Mondial de handbal feminin! Norvegia, răpusă în finală
Franța a câștigat Campionatul Mondial de handbal feminin! Norvegia, răpusă în finală
Super-finală la Campionatul Mondial de handbal feminin: Norvegia - Franța! Cum s-au descurcat jucătoarele din Liga Florilor în semifinale
Super-finală la Campionatul Mondial de handbal feminin: Norvegia - Franța! Cum s-au descurcat jucătoarele din Liga Florilor în semifinale 
Supercupa României la handbal masculin și feminin | Știm toate meciurile! Tragerea la sorți a fost LIVE pe Sport.ro
Supercupa României la handbal masculin și feminin | Știm toate meciurile! Tragerea la sorți a fost LIVE pe Sport.ro
Sorți nefaști pentru România la Wimbledon. Cine poate avea cel mai lung parcurs dintre cele șase "tricolore"
Sorți nefaști pentru România la Wimbledon. Cine poate avea cel mai lung parcurs dintre cele șase "tricolore"
CITESTE SI
După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani

stirileprotv După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Hoții de la Muzeul Drents au încercat să fure și coiful de la Cucuteni-Băiceni, evaluat la 3,2 milioane de euro

stirileprotv Hoții de la Muzeul Drents au încercat să fure și coiful de la Cucuteni-Băiceni, evaluat la 3,2 milioane de euro

Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media UE. Țările care conduc topul celor mai mici scumpiri

stirileprotv Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media UE. Țările care conduc topul celor mai mici scumpiri

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!