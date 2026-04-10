Fosta handbalistă Adriana Nechita a declarat, marți seara, că ar fi minunat pentru handbalul românesc ca CSM București și Gloria Bistrița să reușească să se califice împreună la turneul Final4 al Ligii Campionilor.

Ada Nechita: "Nu sunt departe de hanbdal"

'Ar fi minunat să avem două echipe în Final4. Vrem să ne bucurăm de handbal, noi de pe margine, fetele din teren. Chiar aș merge la Budapesta la Final4, vrem să luăm bilete. Ar fi ideal să avem o finală Gloria Bistrița - CSM București, dar asta rămâne de văzut. Le urez mult succes ambelor echipe și să creadă că pot obține un rezultat mare', a spus pentru Agerpres, Ada Nechita, care a participat la Gala aniversară organizată cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înființarea Federației Române de Handbal.

CSM București va întâlni echipa daneză Team Esbjerg, iar Gloria Bistrița formația franceză Brest Bretagne, în dublă manșă (18 și 26 aprilie) în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Dubla medaliată cu bronz la Campionatul Mondial speră într-un rezultat bun al echipei naționale la Campionatul European din acest an găzduit și de România.'Eu nu am mai jucat handbal și îmi e tare dor să mai joc. Dar nu sunt departe de handbal, urmăresc aproape toate meciurile.

Anul acesta va fi Campionatul European la Cluj, unde locuiesc, și voi fi acolo să văd un handbal de calitate. Cred că echipa națională va obține un rezultat bun la acest European. Fetele vor juca acasă și trebuie să dea totul. Vor avea publicul de partea lor', a precizat Nechita, acum în vârstă de 42 de ani.