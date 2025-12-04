FCSB - Dinamo, duelul orgoliilor din Superliga României, se va juca sâmbătă, de la 20:30, pe Arena Națională. Derby-ul contează pentru etapa a 19-a din sezonul regular.
Fanii nu s-au grăbit să cumpere bilete pentru FCSB - Dinamo
Suporterii nu s-au înghesuit până acum să își susțină favoriții. Până joi, 4 decembrie, s-au vândut doar între 14.000 și 15.000 de bilete, potrivit fanatik.ro.
Dinamoviștii, în calitate de oaspeți, vor avea la dispoziție o peluză întreagă din cel mai mare stadion al țării. Restul va fi alocat suporterilor celor de la FCSB, echipa-gazdă, sau spectatorilor neutri.
Arena Națională are o capacitate de 55.634 de locuri. La Dinamo - FCSB 4-3 din turul sezonului regular au fost prezenți doar 23.215 de spectatori.
Prețul biletelor pentru FCSB - Dinamo
Campioana en-titre a României a pus în vânzare online biletele pentru derby încă de pe 26 noiembrie. Prețurile pentru tichete sunt următoarele:
- PELUZA – INEL 3 - 20 LEI
- PELUZA – INEL 2 – 25 LEI
- PELUZA – INEL 1 – 30 LEI
- TRIBUNA 2 - INEL 3 - 40 LEI
- TRIBUNA 2 - INEL 2 - 50 LEI
- TRIBUNA 2 – INEL 1 - 60 LEI
- VIP 3 - 150 LEI
- VIP 2 - 200 LEI
- VIP 1 - 300 LEI