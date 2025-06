Is 🦊 𝗗𝗲𝗷𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗹𝗼𝘀𝗮𝘃𝗹𝗷𝗲𝘃 the player of the match? 😳#ehffinal4 #ehfcl @FuechseBerlin pic.twitter.com/fUHDNuJmts