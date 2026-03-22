GALERIE FOTO Cine a câștigat derby-ul Olteniei, SCM Râmnicu Vâlcea - SCM Universitatea Craiova: Tuva Hove, din nou MVP!

Cine a câștigat derby-ul Olteniei, SCM Râmnicu Vâlcea - SCM Universitatea Craiova: Tuva Hove, din nou MVP! Handbal
Meciurile din Liga Florilor sunt transmise în exclusivitate de VOYO și Pro Arena.

SCM Râmnicu Vâlcea, CS Minaur Baia Mare, HC Dunărea Brăila şi CSM Slatina au obţinut victorii pe teren propriu, sâmbătă, în etapa a 18-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

VIDEO EXCLUSIV SCM Râmnicu Vâlcea - SCM Universitatea Craiova 33-26

SCM Râmnicu Vâlcea a dispus de SCM Universitatea Craiova cu 33-26, în Sala Traian.

Norvegianca Tuva Ulsaker Hove (vezi galeria foto de mai sus) a marcat 7 goluri pentru gazde, Maria Lykkegaard 6, iar Amalie Wulff Nielsen a reuşit 5 goluri. 

Portarul Agathe Quiniou a încheiat cu 11 intervenţii. 

De la SCM Craiova s-a remarcat Francielle Gomes da Rocha, cu 5 goluri.

Minaur Baia Mare - CSM Târgu Jiu 25-23

CS Minaur Baia Mare a trecut de CSM Târgu Jiu cu 25-23, în Sala ''Lascăr Pană''. 

Alba Chiara Spugnini Santome (6 goluri) şi Jessica Quintino Ribeiro (5) au fost cele mai bune marcatoare ale gazdelor. 

Helena Gilda Simao Paulo a marcat 7 goluri pentru echipa gorjeană.

Dunărea Brăila a făcut show cu CSM Galați: 41-25

HC Dunărea Brăila a surclasat-o pe CSM Galaţi cu 41-25, în Sala Danubius. 

Andjela Janjusevic şi Oana-Doina Bors au înscris câte 7 goluri pentru gazde.

CSM Slatina - HC Zalău 30-29

CSM Slatina a câştigat la limită cu HC Zalău, 30-29, în Sala LPS din Slatina. 

Magda Nicoleta Balsam (7 goluri) şi Aleksandra Vukajlovic (6) s-au evidenţiat de la învingătoare, scrie Agerpres.

Clasamentul din Liga Florilor, cu Gloria Bistrița lider în fața campioanei CSM București

Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Încă un puști român de 17 ani joacă titular în MLS! ”Pas cu pas” pentru ”cel mai tânăr jucător din istoria clubului”
Fața la joc! e azi de la 13:30, LIVE pe Pro TV și VOYO
Transfer la Dinamo acolo unde este nevoie! ”O forță a naturii”
Record absolut pentru LeBron James, la 41 de ani!
Dinamo și FCSB s-au pus de acord: "De ce să nu ne convină?"
România - Turcia, meci decisiv AZI pentru calificarea la Campionatul Mondial, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
Stanciu și Ianis Hagi, out din echipa de start? Basarab Panduru a ales titularii pentru „iadul” de la Istanbul

Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Modificare de urgență în lotul României pentru barajul cu Turcia

Iranul a surprins toată planeta: cum au fost primite fotbalistele „trădătoare“ la revenirea în țară

Tricolorul răsuflă ușurat! A ratat convocarea la baraj, dar primește o veste uriașă despre transferul carierei



Dinamo și FCSB s-au pus de acord: "De ce să nu ne convină?"
Bratu și Torje propun o surpriză majoră în primul 11 al României pentru barajul cu Turcia: "N-are nicio greșeală sezonul ăsta"
Câți jucători de la FCSB sunt convocați la echipele naționale pentru meciurile din această lună
Record absolut pentru LeBron James, la 41 de ani!
Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte
SCM Râmnicu Vâlcea a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor
SCM Râmnicu Vâlcea a dat o lovitură importantă. Anunțul făcut de clubul din Liga Florilor
Tuva Hove, capul răutăților în CSM Târgu Jiu - SCM Râmnicu Vâlcea din Liga Florilor!
Brăila nu se lasă! Victorie la scor la Craiova - gazdele au înscris doar 7 goluri în prima repriză
Dinamo, hop pe locul 2 după victoria senzațională cu Universitatea Craiova! Cine a jucat ca un ”MONSTRU”
Daria, Sara, și acum Dejana! Ziua și transferul spectaculos pentru echipa din Liga Florilor
stirileprotv Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv Unul dintre „dușmanii” din primul mandat al lui Donald Trump a murit. Reacția liderului de la Casa Albă: „Mă bucur”

stirileprotv Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

