SCM Râmnicu Vâlcea, CS Minaur Baia Mare, HC Dunărea Brăila şi CSM Slatina au obţinut victorii pe teren propriu, sâmbătă, în etapa a 18-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

De la SCM Craiova s-a remarcat Francielle Gomes da Rocha , cu 5 goluri.

Norvegianca Tuva Ulsaker Hove (vezi galeria foto de mai sus) a marcat 7 goluri pentru gazde, Maria Lykkegaard 6, iar Amalie Wulff Nielsen a reuşit 5 goluri.

SCM Râmnicu Vâlcea a dispus de SCM Universitatea Craiova cu 33-26, în Sala Traian.

Minaur Baia Mare - CSM Târgu Jiu 25-23

CS Minaur Baia Mare a trecut de CSM Târgu Jiu cu 25-23, în Sala ''Lascăr Pană''.

Alba Chiara Spugnini Santome (6 goluri) şi Jessica Quintino Ribeiro (5) au fost cele mai bune marcatoare ale gazdelor.

Helena Gilda Simao Paulo a marcat 7 goluri pentru echipa gorjeană.

Dunărea Brăila a făcut show cu CSM Galați: 41-25

HC Dunărea Brăila a surclasat-o pe CSM Galaţi cu 41-25, în Sala Danubius.

Andjela Janjusevic şi Oana-Doina Bors au înscris câte 7 goluri pentru gazde.

CSM Slatina - HC Zalău 30-29

CSM Slatina a câştigat la limită cu HC Zalău, 30-29, în Sala LPS din Slatina.

Magda Nicoleta Balsam (7 goluri) şi Aleksandra Vukajlovic (6) s-au evidenţiat de la învingătoare, scrie Agerpres.

