Tuva Hove, capul răutăților în CSM Târgu Jiu - SCM Râmnicu Vâlcea din Liga Florilor! Handbal
Meciurile din Liga Florilor și Liga Zimbrilor sunt transmise exclusiv de VOYO și Pro Arena.

Tuva HoveTuva Ulsaker HoveSCM Ramnicu ValceaAgathe QuiniouCSM Târgu Jiu
SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o pe CSM Târgu Jiu cu scorul de 32-21 (14-13), duminică, în deplasare, într-un meci din etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Echipa oaspete, care a avut un singur gol avans la pauză, a dominat repriza secundă şi s-a impus fără emoţii.

Norvegiana Tuva Ulsaker Hove (vezi galeria foto) a marcat 9 goluri pentru vâlcence, Daphne Gautschi a reuşit 6, iar Alberte Madsen Kielstrup, 5.

Portarul Agathe Quiniou a reuşit 15 intervenţii.

Helena Gilda Simao Paulo s-a remarcat de la gazde, cu 7 goluri.

VIDEO EXCLUSIV CSM Târgu Jiu - SCM Râmnicu Vâlcea 21-32

Clasamentul din Liga Florilor

1. CSM Bucureşti 33 puncte (17 jocuri)

2. CS Gloria Bistriţa 32 (17)

3. CSM Corona Braşov 27 (17)

4. SCM Râmnicu Vâlcea 21 (17)

5. CSM Slatina 18 (17)

6. CS Minaur Baia Mare 17 (16)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
ARTICOLE PE SUBIECT
Aleix Garcia, de la zero pe linie la Dinamo la MVP și marcator în derby-ul Bayer Leverkusen - Bayern Munchen!
Gigi Becali anunță o nouă eră la FCSB după debutul lui Rădoi + ”La asta mă aștept de la Mirel! Mi-am dat cuvântul în fața lui”
ȘAPTE goluri în Metz - Toulouse și gol decisiv în '90+9! Nebunie în Ligue 1 pe VOYO
Gestul făcut de Mirel Rădoi la autocar, după pasul greșit cu Metaloglobus la revenirea pe banca FCSB
„Ceva nou și rău pentru noi”. Florin Tănase nu s-a ferit de cuvinte după revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB
Cristi Chivu, sub asalt după remiza cu Atalanta: Schimbările care i-au scos din minți pe fani și comparația cu Inzaghi
Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”

Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"

Cutremur în fotbalul românesc! Kyros Vassaras, înlocuit din fruntea CCA?!

Măsurile luate împotriva arbitrului care i-a refuzat un penalty clar lui Chivu în derby-ul cu Atalanta

Iosif Rotariu a spus ce transferuri trebuie să facă FCSB: „Își doresc foarte mult să plece”

Gigi Becali anunță o nouă eră la FCSB după debutul lui Rădoi + ”La asta mă aștept de la Mirel! Mi-am dat cuvântul în fața lui”
Gestul făcut de Mirel Rădoi la autocar, după pasul greșit cu Metaloglobus la revenirea pe banca FCSB
Cristi Chivu, sub asalt după remiza cu Atalanta: Schimbările care i-au scos din minți pe fani și comparația cu Inzaghi
Reacția lui Rădoi după debutul modest de la FCSB: ”Toți aveau așteptări, dar nu sunt magician / O să discut cu jucătorii”
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după debutul cu stângul al lui Rădoi la FCSB: ”E greu fără el”
SCM Râmnicu Vâlcea a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor
SCM Râmnicu Vâlcea a dat o lovitură importantă. Anunțul făcut de clubul din Liga Florilor
Sorina Grozav și Katarina Krpez Slezak, dezlănțuite pe VOYO! Corona Brașov a mai bifat o victorie în Liga Florilor
CSM Târgu Jiu şi Unirea Slobozia, calificate în turul al doilea al Cupei României la handbal feminin
Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

