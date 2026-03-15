SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o pe CSM Târgu Jiu cu scorul de 32-21 (14-13), duminică, în deplasare, într-un meci din etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Echipa oaspete, care a avut un singur gol avans la pauză, a dominat repriza secundă şi s-a impus fără emoţii.

Norvegiana Tuva Ulsaker Hove (vezi galeria foto) a marcat 9 goluri pentru vâlcence, Daphne Gautschi a reuşit 6, iar Alberte Madsen Kielstrup, 5.

Portarul Agathe Quiniou a reuşit 15 intervenţii.

Helena Gilda Simao Paulo s-a remarcat de la gazde, cu 7 goluri.

VIDEO EXCLUSIV CSM Târgu Jiu - SCM Râmnicu Vâlcea 21-32