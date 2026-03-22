Ce a scris FRH după ce România a fost eliminată de Turcia din drumul către Campionatul Mondial de handbal masculin

Alexandru Hațieganu
România a pierdut orice șansă de a mai spera la Campionatul Mondial de handbal masculin.

Handbalul masculin românesc la nivel de națională s-a scufundat total după eliminarea suprinzătoare din barajul cu Turcia. Cu un avans consistent luat după confruntarea din Turcia, elevii lui George Buricea erau obligați să gestioneze cu luciditate avantajul de care beneficiau. La Buzău, duminică, în încleștarea transmisă de Pro Arena și VOYO, handbaliștii tricolori s-au făcut de râs și au ieșit din cursa către Campionatul Mondial. 

Naționala masculină de handbal a României a fost eliminată din cursa pentru Campionatul Mondial din 2027 de către echipa Turciei, care a câștigat cu scorul de 37-31 (21-16), duminică seara, în Sala ''Romeo Iamandi'' din Buzău, în manșa secundă a barajului.Tricolorii câștigaseră prima manșă cu 37-32, la Bolu, după ce Turcia a marcat ultimele patru goluri ale partidei.

Pe pagina de Facebook a Federației Române de Handbal, la finalul meciului dezastruos de la Buzău, a fost postat următorul mesaj: "Echipa națională pierde returul cu Turcia și șansa de a merge la Campionatul Mondial. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de echipă", au scris cei de la FRH.

În faza a treia a preliminariilor CM 2027, Turcia va înfrunta Norvegia într-un baraj cu calificarea pe masă, în dublă manșă (13/14 mai și 16/17 mai).

Publicitate

Vasile Stângă, fostul mare handbalist român, a sintetizat AICI eșecul dezastruos al României.

În turul III s-au mai calificat Grecia, Slovacia, Israel, Muntenegru, Serbia, Polonia şi Bosnia.

În total, 10 câştigătoare din faza 3 se vor califica la turneul final, la care din Europa vor ajunge direct Germania, în calitate de gazdă a CM2027, Danemarca (deţinătoarea trofeului), plus alte 4 echipe cel mai bine clasate la CE2026 (Croaţia, Islanda, Portugalia şi Suedia).

Campionatul Mondial din 2027 va avea loc între 13-31 ianuarie, în Germania, cu 32 de echipe naţionale la start.

