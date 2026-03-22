Am ajuns să vedem și o asemenea contraperformanță! Naționala de handbal a României, de patru ori campioană mondială, a fost eliminată din barajul pentru CM de reprezentativa Turciei!
- Naționala masculină de handbal a României a fost eliminată din cursa pentru Campionatul Mondial din 2027 de către echipa Turciei, care a câștigat cu scorul de 37-31 (21-16), duminică seara, în Sala ''Romeo Iamandi'' din Buzău, în manșa secundă a barajului.
România, rușine națională la handbal masculin
Tricolorii câștigaseră prima manșă cu 37-32, la Bolu, după ce Turcia a marcat ultimele patru goluri ale partidei. România, condusă de selecționerul George Buricea, a avut un avantaj consistent după meciul tur, dar nu a știut să gestioneze manșa retur, de duminică, transmisă de Pro Arena și VOYO.
România avea oricum șanse mici de calificare la CM întrucât ultimul hop însemna o dublă cu Norvegia, însă eliminarea în fața Turciei e o pată neagră pe fața handbalului masculin românesc.
Vasile Stângă, după România - Turcia. "E o rușine"
Vasile Stângă, liderul marcatorilor din istoria naționalei - 1.414 goluri - și-a exprimat indignarea după ce a văzut evoluția României în meciul retur de la Buzău.
„Am crezut poate că va fi ușor după victoria din tur. Turcia a jucat foarte bine, iar noi foarte slab. Poarta a fost slăbuță și așa le-am dat încredere. E o rușine, dar oricum Turcia n-are nicio șansă în fața Norvegiei”, a spus Vasile Stângă, potrivit prosport. „La ce am văzut în acest meci, Mihai Popescu n-ar fi trebuit să se lase. Problema numărul unu a fost poarta, mai ales că ne-a lipsit și Ionuț Iancu”, a mai declarat Stângă.
Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost înscrise de Bogdan Cătălin Rață 5, Codrin George Radu 5, Denis Vereș 3, Ionuț Nistor 3, Andrei Drăgan 3, Gabriel Ilie 2, Bogdan Oancea 2, Daniel Stanciuc 2, Andrei Buzle 2, Tudor Botea 1, Alexandru Andrei 1, Sorin Grigore 1, Ionuț Stănescu 1.Dumitru Vlăduț Rusu a apărat 5 șuturi (16,67%), iar Denis Ștefan a avut 2 intervenții (14,29%).
Pentru învingători au marcat Doruk Pehlivan 10 goluri. Eyup Arda Yildiz 10, Sevket Yagmuroglu 5, Sadik Emre Herseklioglu 4, Ediz Aktaș 2, Ali Emre Babacan 2, Enis Harun Hacioglu 1, Baran Nalbantoglu 1, Koray Ayar 1, Can Adanir 1.