VIDEO "E o rușine!" Reacția unui handbalist legendar după ce naționala României s-a făcut de râs cu Turcia

Publicitate
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a fost eliminată de Turcia din cursa de calificare la CM de handbal.

TAGS:
RomaniaTurciacalificariVasile StangaHandbalCampionatul Mondial
Din articol

Am ajuns să vedem și o asemenea contraperformanță! Naționala de handbal a României, de patru ori campioană mondială, a fost eliminată din barajul pentru CM de reprezentativa Turciei!

  • Naționala masculină de handbal a României a fost eliminată din cursa pentru Campionatul Mondial din 2027 de către echipa Turciei, care a câștigat cu scorul de 37-31 (21-16), duminică seara, în Sala ''Romeo Iamandi'' din Buzău, în manșa secundă a barajului.

România, rușine națională la handbal masculin

Tricolorii câștigaseră prima manșă cu 37-32, la Bolu, după ce Turcia a marcat ultimele patru goluri ale partidei. România, condusă de selecționerul George Buricea, a avut un avantaj consistent după meciul tur, dar nu a știut să gestioneze manșa retur, de duminică, transmisă de Pro Arena și VOYO.

România avea oricum șanse mici de calificare la CM întrucât ultimul hop însemna o dublă cu Norvegia, însă eliminarea în fața Turciei e o pată neagră pe fața handbalului masculin românesc.

Vasile Stângă, după România - Turcia. "E o rușine"

Vasile Stângă, liderul marcatorilor din istoria naționalei - 1.414 goluri - și-a exprimat indignarea după ce a văzut evoluția României în meciul retur de la Buzău.

„Am crezut poate că va fi ușor după victoria din tur. Turcia a jucat foarte bine, iar noi foarte slab. Poarta a fost slăbuță și așa le-am dat încredere. E o rușine, dar oricum Turcia n-are nicio șansă în fața Norvegiei”, a spus Vasile Stângă, potrivit prosport. „La ce am văzut în acest meci, Mihai Popescu n-ar fi trebuit să se lase. Problema numărul unu a fost poarta, mai ales că ne-a lipsit și Ionuț Iancu”, a mai declarat Stângă.

Publicitate

Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost înscrise de Bogdan Cătălin Rață 5, Codrin George Radu 5, Denis Vereș 3, Ionuț Nistor 3, Andrei Drăgan 3, Gabriel Ilie 2, Bogdan Oancea 2, Daniel Stanciuc 2, Andrei Buzle 2, Tudor Botea 1, Alexandru Andrei 1, Sorin Grigore 1, Ionuț Stănescu 1.Dumitru Vlăduț Rusu a apărat 5 șuturi (16,67%), iar Denis Ștefan a avut 2 intervenții (14,29%).

Pentru învingători au marcat Doruk Pehlivan 10 goluri. Eyup Arda Yildiz 10, Sevket Yagmuroglu 5, Sadik Emre Herseklioglu 4, Ediz Aktaș 2, Ali Emre Babacan 2, Enis Harun Hacioglu 1, Baran Nalbantoglu 1, Koray Ayar 1, Can Adanir 1.

IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
ARTICOLE PE SUBIECT
Recomandarile redactiei
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!