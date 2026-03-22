Am ajuns să vedem și o asemenea contraperformanță! Naționala de handbal a României, de patru ori campioană mondială, a fost eliminată din barajul pentru CM de reprezentativa Turciei!

Naționala masculină de handbal a României a fost eliminată din cursa pentru Campionatul Mondial din 2027 de către echipa Turciei, care a câștigat cu scorul de 37-31 (21-16), duminică seara, în Sala ''Romeo Iamandi'' din Buzău, în manșa secundă a barajului.

România, rușine națională la handbal masculin

Tricolorii câștigaseră prima manșă cu 37-32, la Bolu, după ce Turcia a marcat ultimele patru goluri ale partidei. România, condusă de selecționerul George Buricea, a avut un avantaj consistent după meciul tur, dar nu a știut să gestioneze manșa retur, de duminică, transmisă de Pro Arena și VOYO.

România avea oricum șanse mici de calificare la CM întrucât ultimul hop însemna o dublă cu Norvegia, însă eliminarea în fața Turciei e o pată neagră pe fața handbalului masculin românesc.

