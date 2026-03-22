LIVE BLOG România - Turcia, meci decisiv AZI pentru calificarea la Campionatul Mondial, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
Returul cu turcii se joacă astăzi, de la ora 19:00.
UPDATE Ultimul antrenament al ”tricolorilor” lui George Buricea înainte de România-Turcia!
EXCLUSIV pe Pro Arena și VOYO astăzi de la ora 19:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, naționala de handbal masculin a României joacă meciul retur, decisiv, cu Turcia din campania de calificare la Campionatul Mondial.
După 37-32 la Bolu pentru ”tricolori” în prima manșă, cu un portar Dan Vasile excelent în condițiile absențelor lui Ionuț Iancu (accidentat) și Mihai Popescu (retras), partida de astăzi se dispută în Sala Sporturilor ”Romeo Iamandi” din Buzău.
”Dubla” cu turcii contează pentru etapa a doua europeană de calificare la Mondial.
Lotul României convocat de selecționerul George Buricea și staff-ul tehnic
Lotul de jucători:
1. VASILE DAN LUCIAN PORTAR SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA
2. RUSU DUMITRU VLǍDUȚ PORTAR CSM VASLUI
3. VEREȘ DENIS EXTREMǍ STÂNGA AHC POTAISSA TURDA
4. ANDREI ALEXANDRU GEORGE EXTREMǍ STÂNGA SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA
5. DEDU CĂLIN PIVOT CS DINAMO BUCUREȘTI
6. OANCEA BOGDAN ANDREI PIVOT CSM BUCURESTI
7. SZASZ ANDRAS PIVOT SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA
8. GRIGORE PAUL SORIN EXTREMǍ DREAPTA CSU din SUCEAVA
9. NISTOR-IONIȚǍ IONUȚ EXTREMǍ DREAPTA CS DINAMO BUCUREȘTI
10. ILIE GABRIEL CRISTIAN INTER STÂNGA PARTIZAN BELGRAD
11. BOTEA TUDOR INTER STÂNGA CS MINAUR BAIA MARE
12. BUZLE IOSIF ANDREI INTER STÂNGA CS DINAMO BUCUREȘTI
13. CABA LIVIU EMIL INTER STÂNGA PARTIZAN BELGRAD
14. STANCIUC DANIEL CENTRU CS DINAMO BUCUREȘTI
15. DRǍGAN ANDREI VALERIU CENTRU CSM BUCUREȘTI
16. RADU CODRIN GEORGE INTER DREAPTA CSU din SUCEAVA
17. STǍNESCU IONUȚ ADRIAN INTER DREAPTA WYBRZEZE GDANSK
Staff-ul tehnic al naționalei României:
MAZILU VIOREL DIRECTOR TEHNIC
UDRIȘTIOIU RǍZVAN FLORIN ANTRENOR FEDERAL
BURICEA GEORGE IONUȚ ANTRENOR PRINCIPAL SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA
GEORGESCU IONUȚ ȘTEFAN ANTRENOR SECUND CSA STEAUA BUCUREȘTI
STǍNESCU RUDI IONUȚ ANTRENOR PORTARI
CIOCOIU FLORIN MEDIC
TORABI THOMAS PIL PREPARATOR FIZIC CS DINAMO BUCUREȘTI
CHEREGI RADU IOAN VIDEOANALIST
GÎGIU CRISTINEL FLORENTIN KINETOTERAPEUT CSA STEAUA BUCUREȘTI
VARJAC CEZAR IONUȚ KINETOTERAPEUT ACS HC BUZǍU 2012
VODǍ OANA MENTAL COACH
