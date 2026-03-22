În actul secund, Radu a acuzat dureri musculare și a cerut intervenția echipei medicale. În cele din urmă, portarul a decis să ducă meciul la capăt, iar la final, camerele de filmat l-au surprins în timp ce era ajutat să iasă de pe teren.

Mihai Stoica: ”E ciudat ce face Radu! Pe Târnovanu l-aș vedea la națională!”

Celta Vigo a confirmat printr-un comunicat oficial că portarul român a suferit o accidentare la nivelul gambei, astfel că, cel mai probabil, Ionuț Radu va rata barajul cu Turcia.

Mihai Stoica s-a arătat uimit de comportamentul lui Ionuț Radu, care, în momentul în care a simțit dureri, în loc să părăsească preventiv terenul, a ales să rămână în poartă până la finalul jocului și să riște în acest fel o accidentare gravă.

Oficialul de la FCSB spune că, în opinia sa, Ștefan Târnovanu ar trebui chemat la echipa națională, în cazul în care Ionuț Radu nu se va putea prezenta la baraj. Mihai Stoica a transmis că tot pe Târnovanu l-ar titulariza dacă ar fi în locul lui Mircea Lucescu.

”Trebuia să iasă de atunci, că se poate agrava, e clar că se poate agrava. Acum ajungem la Căbuz, dar să aibă grijă cum își pune piciorul stâng. Oricum, e ciudat ce face Radu. Dacă are ruptură, pentru că nu poate să pună piciorul jos cu un minut înainte era în aceeași situație. Nu s-a agravat în ultimele secunde, înseamnă că el a stat accidentat în poartă. Mi se pare...mai e și meciul ăsta (n.r. cu Turcia)...

Mircea Lucescu nu este foarte încântat ca jucătorii să meargă la Marijana Kovacevic, îmi spusese mie la un moment dat. Poate interveni într-o zi, depinde de mărime. Procedurile pe care le face au o anumită durată. Celta Vigo trebuie să fie de acord, Mircea Lucescu trebuie să fie de acord.

Pe Târnovanu îl văd la națională. Moldovan venise la echipa națională când apăra? Cu Târnovanu aș juca”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.