Iranul a „erupt“ de la finalul anului trecut, iar acum e în prim-planul scenei internaționale, după 15 zile de proteste masive și tot mai sângeroase împotriva unui regim islamic putred și malefic.

Scânteia care a declanșat „explozia“ de acum a venit pe fondul situației economice. Cu o inflație de 50%, sărăcia face ravagii în viețile multor oameni. Care și așa aveau nemulțumiri sociale și politice profunde. De aici și protestele tot mai mari din ultimele două săptămâni. Care deja s-au soldat cu peste 500 de morți. Pentru că, odată cu tăierea internetului și sistemului de telecomunicații, regimul criminal de la Teheran a intrat „cu buldozerul“ în marea de oameni de pe străzi.

Sajjad Esteki și-a anunțat retragerea de la naționala de handbal

Firește, evenimentele din țară sunt susținute puternic de diaspora iraniană. Foarte mulți sportivi, artiști și celebrități, care activează în străinătate, și-au manifestat admirația și respectul pentru curajul conaționalilor care ies, zilnic, pe străzi, fără a avea garanția că se vor și întoarce acasă.

Printre cei care s-au solidarizat cu protestatarii din Iran se numără și handbalistul Sajjad Esteki (35 de ani). Acesta a fost campion cu Dinamo, echipă pentru care a evoluat, între 2016-2018. Ulterior, interul stânga a fost și la CSM București (2018-2019) și la CSM Bacău (2022-2025).

Esteki și-a anunțat retragerea de la naționala Iranului, în semn de respect pentru curajul poporului iranian, încă din 2022, de când au fost precedentele proteste masive după cazul lui Mahsa Amini, tânăra care a fost ucisă pe stradă, pentru că a refuzat să-și acopere părul, potrivit normelor religioase.

