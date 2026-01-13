EXCLUSIV Campionul dinamovist, alături de protestele din Iran: „Eu, un fiu al acestui popor, fac următorul anunț!“

Ce se întâmplă, în aceste zile, într-o țară uriașă din Orientul Mijlociu, e o dovadă admirabilă de curaj din partea unor oameni care s-au săturat de peste patru decenii de dictatură, corupție și incompetență.

Iranul a „erupt“ de la finalul anului trecut, iar acum e în prim-planul scenei internaționale, după 15 zile de proteste masive și tot mai sângeroase împotriva unui regim islamic putred și malefic.

Scânteia care a declanșat „explozia“ de acum a venit pe fondul situației economice. Cu o inflație de 50%, sărăcia face ravagii în viețile multor oameni. Care și așa aveau nemulțumiri sociale și politice profunde. De aici și protestele tot mai mari din ultimele două săptămâni. Care deja s-au soldat cu peste 500 de morți. Pentru că, odată cu tăierea internetului și sistemului de telecomunicații, regimul criminal de la Teheran a intrat „cu buldozerul“ în marea de oameni de pe străzi. 

Sajjad Esteki și-a anunțat retragerea de la naționala de handbal

Firește, evenimentele din țară sunt susținute puternic de diaspora iraniană. Foarte mulți sportivi, artiști și celebrități, care activează în străinătate, și-au manifestat admirația și respectul pentru curajul conaționalilor care ies, zilnic, pe străzi, fără a avea garanția că se vor și întoarce acasă.

Printre cei care s-au solidarizat cu protestatarii din Iran se numără și handbalistul Sajjad Esteki (35 de ani). Acesta a fost campion cu Dinamo, echipă pentru care a evoluat, între 2016-2018. Ulterior, interul stânga a fost și la CSM București (2018-2019) și la CSM Bacău (2022-2025).

Esteki și-a anunțat retragerea de la naționala Iranului, în semn de respect pentru curajul poporului iranian, încă din 2022, de când au fost precedentele proteste masive după cazul lui Mahsa Amini, tânăra care a fost ucisă pe stradă, pentru că a refuzat să-și acopere părul, potrivit normelor religioase.

De remarcat că, după ce s-a solidarizat cu protestele din 2022, Esteki nici nu s-a mai întors în Iran, de frica ripostei autorităților! În timpul vacanțelor sale, handbalistul merge, de obicei, în Franța, unde stă prietena sa. 

Acum, de când au început alte proteste în Iran, fostul dinamovist a avut, zilnic, postări de susținere pentru conaționalii săi.

Eu, Sajjad Esteki, un fiu al acestui popor, fost jucător în naționala de handbal, de fiecare dată când am îmbrăcat tricoul primei reprezentative, mi-am dat viața pe teren pentru culorile țării. Pentru că am jucat pentru Iran, ca să le fac o mică bucurie oamenilor prin victoriile obținute. Acum, când văd cum conaționalii mei sunt bătuți și omorâți pe străzi, simt că e de datoria mea să-mi manifest susținerea și respectul pentru acești oameni curajoși și admirabili“, a scris Sajjad Esteki într-o postare emoționantă și distribuită masiv pe Facebook.

De amintit că, în 2016, pe când juca la Dinamo, Sajjad Esteki a fost ales cel mai bun jucător străin din Liga Zimbrilor. Doi ani mai târziu, în 2018, iranianul a devenit chiar MVP-ul campionatului românesc.

