Pentru hunedoreanul Alin Dincă (46 de ani) ce se petrece, în aceste zile, în Iran are o cu totul altă „greutate“, având în vedere situația sa profesională.

Nici n-au trecut două săptămâni din 2026, că deja am avut un atac asupra Venezuelei și extragerea președintelui-dictator, Nicolas Maduro (63 de ani) de către forțele speciale americane, plus o revoluție în plină desfășurare, în Iran.

Acest al doilea eveniment a început înainte de Revelion și, între timp, a luat o amploare incredibilă. Cu mari nemulțumiri politico-sociale, la care s-a adăugat și o economie în colaps, sute de mii de iranieni au ieșit pe străzi, dând dovadă de un curaj admirabil în fața unui regim dictatorial. 

Pentru mulți români, ce se întâmplă în aceste zile, în Iran, amintește de căderea regimului Ceaușescu, în decembrie 1989. Există însă un român care vede revoluția iraniană, în plină desfășurare, cu alți ochi. Pentru că, de-a lungul anilor, pentru el Iranul a devenit „a doua casă“.

Alin Dincă vede ce se întâmplă în Iran de acasă

Vorbim despre hunedoreanul Alin Dincă, cu o poveste fascinantă pe care Sport.ro a prezentat-o aici, în exclusivitate. Dincă a ajuns în Iran, în 2020, și acum e antrenor cu portarii în echipa națională a Iranului, calificată pentru Mondialul din 2026.

Dacă la precedenta criză iraniană, în iunie 2025, declanșată de atacul israelian, la care s-a adăugat și un bombardament american, Alin Dincă a fost la Teheran, de această dată, el a părăsit Iranul fix înainte ca protestele să ia amploare. Nu pentru că ar fi știut ce urmează, ci pentru că s-a întors în România pentru Sărbătorile de Iarnă.

Acum, Dincă e „lipit“ la televizor și urmărește desfășurarea evenimentelor din Iran. 

Sunt acasă. Din păcate, nu știu nimic despre ce se întâmplă acolo“, ne-a explicat Alin Dincă. Pentru el, Iranul înseamnă „a doua casă“, așa cum ne-a explicat, anul trecut.

Iranul pentru mine a fost... acasă! Și spun asta cu toată sinceritatea. Am întâlnit foarte mulți oameni calzi, am întâlnit foarte mulți oameni foarte bine pregătiți, oameni foarte prietenoși, foarte asemănători cu românii. Comparându-i cu nemții, firește, sunt total diferiți. Aici, își respectă foarte mult tradițiile, își respectă foarte mult familia. Se întâlnesc, în fiecare seară, în casă și își petrec timpul împreună. Din acest punct de vedere, seamănă foarte mult cu noi. Încă o dată, o țară cu oameni foarte calzi! E o țară foarte diferită față de ce ni se prezintă la televizor!“, a povestit Dincă.

A fost „ghid“ pentru mulți români, în Iran

Desigur, în acest moment, din cauza situației explozive din Iran, o vizită în această țară încărcată de istorie nu e recomandată. Dar înainte ca populația să iasă pe stradă și să forțeze căderea regimului, Alin Dincă s-a întâlnit, nu o dată, cu turiști români, în Iran.

Am întâlnit foarte mulți turiști din România. Și îmi creștea inima de fiecare dată, auzind limba română, în Iran. Când am putut, i-am ajutat cu unele sfaturi. Îmi place să cred că am fost un foarte bun ambasador al României, dar și al Iranului. Iranul e o țară fantastică pentru turism. Are o bucăterie fantastică! Și e o plăcere să le vizitezi locurile, bazarurile... Cine va merge în Iran, ca turist, va trăi o experiență memorabilă. Garantez asta!“, ne-a spus Alin Dincă, anul trecut.

