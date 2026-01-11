Nici n-au trecut două săptămâni din 2026, că deja am avut un atac asupra Venezuelei și extragerea președintelui-dictator, Nicolas Maduro (63 de ani) de către forțele speciale americane, plus o revoluție în plină desfășurare, în Iran.

Acest al doilea eveniment a început înainte de Revelion și, între timp, a luat o amploare incredibilă. Cu mari nemulțumiri politico-sociale, la care s-a adăugat și o economie în colaps, sute de mii de iranieni au ieșit pe străzi, dând dovadă de un curaj admirabil în fața unui regim dictatorial.

Pentru mulți români, ce se întâmplă în aceste zile, în Iran, amintește de căderea regimului Ceaușescu, în decembrie 1989. Există însă un român care vede revoluția iraniană, în plină desfășurare, cu alți ochi. Pentru că, de-a lungul anilor, pentru el Iranul a devenit „a doua casă“.

Alin Dincă vede ce se întâmplă în Iran de acasă

Vorbim despre hunedoreanul Alin Dincă, cu o poveste fascinantă pe care Sport.ro a prezentat-o aici, în exclusivitate. Dincă a ajuns în Iran, în 2020, și acum e antrenor cu portarii în echipa națională a Iranului, calificată pentru Mondialul din 2026.

Dacă la precedenta criză iraniană, în iunie 2025, declanșată de atacul israelian, la care s-a adăugat și un bombardament american, Alin Dincă a fost la Teheran, de această dată, el a părăsit Iranul fix înainte ca protestele să ia amploare. Nu pentru că ar fi știut ce urmează, ci pentru că s-a întors în România pentru Sărbătorile de Iarnă.

