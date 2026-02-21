ACS HC Buzău 2012 s-a calificat în sferturile de finală ale competiţiei de handbal masculin EHF European Cup, după ce a surclasat echipa bosniacă RK Konjuh Zivinice, cu scorul de 37-23 (18-8), sâmbătă seara, în Sala ''Romeo Iamandi'', în manşa secundă a optimilor de finală.

HC Buzău pierduse în Bosnia-Herţegovina cu 26-28, dar s-a calificat în faza următoare fără emoţii.

Buzoienii aveau deja zece goluri avans la pauză, iar ecartul a crescut în partea secundă a jocului, diferenţa finală fiind de 14 goluri.

HC Buzău - Konjuh Zivinice 37-23