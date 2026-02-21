VIDEO Buzăul, minunat și în Europa! Victorie uriașă și calificare istorică în sferturile de finală

Buzăul, minunat și în Europa! Victorie uriașă și calificare istorică în sferturile de finală Handbal
Sezon excelent pentru echipa de handbal masculin ACS HC Buzău 2012.

ACS HC Buzău 2012 s-a calificat în sferturile de finală ale competiţiei de handbal masculin EHF European Cup, după ce a surclasat echipa bosniacă RK Konjuh Zivinice, cu scorul de 37-23 (18-8), sâmbătă seara, în Sala ''Romeo Iamandi'', în manşa secundă a optimilor de finală.

HC Buzău pierduse în Bosnia-Herţegovina cu 26-28, dar s-a calificat în faza următoare fără emoţii.

Buzoienii aveau deja zece goluri avans la pauză, iar ecartul a crescut în partea secundă a jocului, diferenţa finală fiind de 14 goluri.

HC Buzău - Konjuh Zivinice 37-23

Pentru echipa pregătită de Serghei Bebeşko (Serhiy Bebeshko) au marcat Alexandru Mihai Tărîţă 10 goluri, Lukasz Blazej Gogola 6, Edin Klis 3, Zanas Gabrielius Virbauskas 3, Vitali Komogorov 3, Ionuţ Broască 2, Vencel Csog 2, Zeljko Sukic 2, Bogdan Cătălin Raţă 2, Florin Andrei Bejinariu 1, Mihajlo Mitic 1, Didi Robert Hrimiuc 1, Nemanja Grbovic 1.

Portarul Vasile Cristian Tcaciuc a avut 15 intervenţii (39,47%).

Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Nermin Smajic 4, Sulejman Pejkusic 3, Sead Dautovic 3, Rijad Sinanovic 3, Damir Halilkovic 2, Renato Cajic 2, Gafar Hadziomerovic 2, Muamer Hadzic 1, Muharem Milkunic 1, Dusan Zivanov 1, Aden Lugavic 1.

Dmitro Veremciuk a avut 8 intervenţii (27,59%), iar Amel Mulavdic a apărat 4 şuturi (21,05%), conform Agerpres.

”Ducem numele Buzăului în Europa!”

”🔥 Victorie uriașă și calificare istorică în sferturile EHF European Cup! 🔥

🏟️🐺Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” a fost, astă seară, martora unui moment de referință pentru handbalul buzoian! HC Buzău a dominat returul împotriva Rukometni Konjuh și a obținut o victorie categorică, care ne trimite în sferturile de finală ale competiției europene. Scriem istorie împreună!

🏆 HC Buzău – Rukometni Konjuh

📊 37 – 23 (18 – 😎

🤾🏻 Marcatori HC Buzău: Ionuț Broască – 2, Vencel Csog – 2, Edin Klis – 3, Zeljko Sukic – 2, Gabrielius Virbauskas – 3, Alexandru Tărîță – 10, Andrei Bejinariu – 1, Lukasz Gogola – 6, Bogdan Rață – 2, Mihajlo Mitic – 1, Didi Hrimiuc – 1, Vitaly Komogorov – 3, Nemanja Grbovic – 1.

👏 Felicitări jucătorilor și staff-ului tehnic pentru o prestație extraordinară și pentru modul în care au controlat această partidă decisivă!

🔥 Mulțumiri speciale publicului buzoian și Peluzei Crâng, care au fost al optulea jucător! Atmosfera creată a fost INCREDIBILĂ, iar energia voastră a purtat echipa spre această victorie istorică. Fără voi, acest drum european nu ar fi posibil. ❤️🐺

🔜 Urmează tragerea la sorți pentru sferturile de finală, marți, 24 februarie.

Așteptăm cu nerăbdare să aflăm adversarul și privim cu încredere spre viitor.

🌍 Continuăm să ducem numele Buzăului în Europa!”, a postat la final HC Buzău 2012.

