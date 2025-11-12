HC Buzău, liderul din Liga Zimbrilor, a învins-o pe CSM Vaslui cu scorul de 35-34 marţi seara, pe teren propriu, meci din etapa a opta transmis de Pro Arena și VOYO.

După ce a condus surprinzător cu trei goluri la pauză, formaţia vasluiană avea 31-29 în minutul 54, dar gazdele au reuşit să întoarcă scorul pe final şi să câştige prin golul lui Lukasz Gogola din ultimul minut.

Ionuţ Broască şi Gabrielius Virbauskas au marcat câte 7 goluri pentru buzoieni, în timp ce de la oaspeţi s-au remarcat Dragoş Hanţaru, cu 8 goluri, şi Dragan Pavlovic, cu 6 goluri.

Este a șasea victorie din acest sezon pentru ”Lupii Buzăului”, care se mențin pe prima poziție, cu 13 puncte. Ei sunt urmați în clasament de campioana en-titre Dinamo, care are 10 puncte.

Pentru Buzău urmează în week-end dubla cu Maccabi Tel Aviv din turul 3 din EHF European Cup.

Info: Agerpres

Foto: HC Buzău

