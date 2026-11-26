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Bogdan Voinea a subliniat că tricolorele vor avea o presiune suplimentară și un avantaj în același timp. Conducătorul FRH s-a arătat optimist și a susținut că România are o echipă capabilă să câștige orice meci. Bogdan Voinea: „Să joci acasă este o presiune suplimentară, dar și un avantaj” „În ceea ce ne privește este clar o presiune suplimentară, dar este și un avantaj pentru că acest Campionat European pentru echipa noastră de senioare este o posibilitate de a ne califica la Jocurile Olimpice. Pentru a ajunge la Jocurile Olimpice poți să te califici ori de la un campionat european, ori de la un campionat mondial. Campioana europeană și campioana mondială se califică direct. Iar primele opt din aceste două competiții joacă un turneu de baraj pentru a se califica la Jocurile Olimpice.

Bogdan Voinea

Voinea: „Noi avem o echipă care poate să învingă” Să joci acasă este clar o presiune suplimentară, dar în același timp și un avantaj. Ca și fost sportiv, mi-aș fi dorit toată cariera să am ocazia să joc acasă un campionat european sau o competiție finală. Mergem la Cluj, acolo unde Clujul este alături de noi și sala este aproape plină. Acest lucru pune și o presiune pe fete și aceste mici detalii pot să facă diferența în ziua jocului. Noi avem o echipă care poate să învingă pe oricine într-un singur meci, asta am spus-o în permanență. Diferența pentru a ajunge sus este constanța pe care o ai pe durata turneului. Acolo depinde de cum o să înceapă competiția. Pentru că putem să ne gândim sus dacă avem optimism”, a declarat Bogdan Voinea, președintele FRH, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

CE 2026, integral pe VOYO Campionatul European de handbal feminin 2026 se va desfășura în perioada 3–20 decembrie, în șase orașe europene, dintre care două din România. Cele 24 de echipe participante la Campionatul European au fost repartizate în șase grupe de câte patru. Pentru prima dată în istoria competiției, Europeanul de handbal feminin este organizat de cinci țări: România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Cele șase arene alese pentru turneul final au capacități cuprinse între 5.300 și 13.300 de locuri, potrivit datelor publicate de Federația Europeană de Handbal (EHF). Tragerea la sorți a grupelor a avut loc pe 16 aprilie, la Katowice, orașul în care se vor disputa semifinalele și finalele competiției. În România, Campionatul European de handbal feminin 2026 va fi transmis integral pe VOYO, de la primele partide din faza grupelor până la finala din 20 decembrie. Toate meciurile naționalei României vor putea fi urmărite și la televizor, în direct la PRO Arena, în timp ce restul partidelor vor fi disponibile exclusiv pe platforma de streaming. Grupa A – Oradea, România Ungaria

Muntenegru

Slovenia

Islanda Grupa B – Cluj-Napoca, România Norvegia

România

Elveția

Macedonia de Nord Grupa C – Antalya, Turcia Danemarca

Spania

Turcia

Grecia Grupa D – Brno, Cehia Țările de Jos

Cehia

Austria

Croația Grupa E – Katowice, Polonia Franța

Polonia

Insulele Feroe

Ucraina Grupa F – Bratislava, Slovacia Suedia

Germania

Slovacia

Serbia

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