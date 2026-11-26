După o primă repriză fără goluri, Petar Sucic a deschis scorul din penalty, în minutul 57, iar Lautaro Martinez a stabilit rezultatul final în minutul 74.

Pentru argentinian, reușita a venit după o pauză de o lună și jumătate, iar revenirea sa îi oferă antrenorului român mai multe variante în ofensivă.

Publicația Tuttomercatoweb a evidențiat situația lui Chivu și a titrat: „Chivu, acum ai o problemă! Pe cine vei lăsa în afara celor trei atacanți?”.

TMW: Chivu are o problemă!”

Jurnaliștii italieni sunt de părere că tehnicianul va avea o misiune dificilă în alegerea titularilor. Marcus Thuram și puștiul Pio Esposito au avut evoluții bune în ultima perioadă, iar Lautaro este căpitanul echipei și a revenit cu gol. Astfel, oricare dintre cei trei ar putea ajunge pe bancă.

„Să renunți la Thuram și Pio Esposito pare imposibil în acest moment. Pentru Chivu va fi o problemă pe care orice antrenor și-ar dori-o, dar va avea nevoie de tact și de capacitatea de a gestiona situația, mai ales cu jucătorul care va începe de pe bancă”, au scris italienii.

Revenind pe teren, Inter ocupă locul #12 în grupa unică UCL, cu nouă puncte. În ultimele trei etape, formația lui Chivu se va duela cu Borussia Dortmund, Liverpool și Slovan Bratislava.