„Edward Iordănescu a condus primul său antrenament la conducerea «viespilor».” a transmis Watford pe pagina oficială.

Tehnicianul român a condus joi primul antrenament al formației din Championship, iar clubul englez a publicat mai multe imagini de la ședința de pregătire.

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Venirea fostului selecționer a fost primită cu optimism de o parte dintre suporteri. „Iordănescu to the rescue” („Iordănescu a venit să ne salveze”) a fost unul dintre mesajele apărute în secțiunea de comentarii.

Edi Iordănescu are o misiune dificilă la Watford

Misiunea românului nu va fi deloc ușoară. Watford a pierdut 10 dintre ultimele 15 meciuri de campionat și se află în apropierea zonei retrogradării.

Antrenorul în vârstă de 48 de ani a ajuns miercuri în Anglia și a urmărit din tribune înfrângerea cu Blackburn, scor 0-1. Debutul său pe banca „viespilor” este programat sâmbătă, pe terenul ultimei clasate, Derby County.

Edi Iordănescu a devenit astfel primul antrenor român din istorie care activează în fotbalul englez. Ultima sa experiență a fost la Legia Varșovia, de care s-a despărțit în octombrie 2025.