În această stagiune, internaționalul român a prins din ce în ce mai puține minute, iar viitorul său a fost intens dezbătut în presa din străinătate. Concret, Man și-ar dori un transfer la o echipă la care poate prinde mai multe minute și nu a dus lipsă de oferte.

Transferul lui Dennis Man pare iminent, ținând cont că românul se numără și printre cei mai bine plătiți jucători din echipă, cu un salariu care poate ajunge la două milioane de euro pe an, cu tot cu bonusuri.

Transferul, ”cea mai bună alegere” pentru Dennis Man

Lazio este favorită să-l transfere în iarnă, iar negocierile cu reprezentanții lui PSV pentru un împrumut până la finalul sezonului ar fi început deja. Valencia și Atalanta sunt și ele interesate de internaționalul român.

”Pentru Dennis Man, un transfer de la PSV pare, de asemenea, cea mai bună opțiune, din mai multe motive. Jucătorul român nu mai este, practic, luat în calcul în planurile celor de la Eindhoven, deși ar putea fi în continuare un element foarte valoros. Un transfer la un alt club i-ar putea asigura mai mult timp de joc decât are în prezent”, a notat publicația footballtransfers.com.

După 14 meciuri jucate de PSV în toate competițiile, a fost titular doar de două ori, iar în cele sub 200 de minute prinse pe teren nu a reușit să aibă vreo contribuție notabilă.