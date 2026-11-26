Cifrele de până acum nu sunt încurajatoare pentru formația roș-albastră. FCSB a acumulat 22 de puncte în 16 etape, ceea ce înseamnă o medie de 1,375 puncte pe meci. În ultimele cinci partide de campionat, bilanțul este de șase puncte din 15 posibile, adică o medie de 1,20 puncte pe meci.

FCSB mai are patru partide de disputat până la finalul anului calendaristic 2026, iar rezultatele acestora pot schimba considerabil situația din clasament. Pentru a estima poziția pe care o va ocupa echipa la finalul lunii decembrie, Sport.ro a realizat o simulare Monte Carlo, cu ajutorul inteligenței artificiale, care a cuprins 20.000 de rulări ale meciurilor rămase din Superliga.

Echipa patronată de Gigi Becali are un bilanț de șase victorii, patru remize și șase înfrângeri, cu un golaveraj de 20-21. Mai mult, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf nu a câștigat niciunul dintre ultimele trei meciuri de campionat, în care a obținut un singur punct.

Pentru această analiză au fost luate în calcul toate cele 16 echipe și cele 32 de partide din etapele 17, 18, 19 și 20. Astfel, nu au fost analizate doar rezultatele FCSB-ului și ale rivalelor directe, ci și meciurile care pot influența clasamentul din zona primelor șase poziții și din apropierea roș-albaștrilor.

Până la finalul anului, FCSB va avea două partide pe teren propriu și două în deplasare. Primul test este programat pe 28 noiembrie, împotriva celor de la Csikszereda, formație aflată pe ultimul loc în clasament, cu numai șase puncte. Ulterior, roș-albaștrii vor juca la Farul, pe 4 decembrie, cu Sepsi, pe 12 decembrie, și la FC Botoșani, pe 19 decembrie.

Există însă o diferență importantă între rezultatele de pe teren propriu și cele din deplasare. În cele opt partide disputate acasă, FCSB a obținut patru victorii, două remize și două înfrângeri, pentru un total de 14 puncte. În deplasare, bilanțul este mai slab, cu două victorii, două remize și patru înfrângeri, adică numai opt puncte.

Modelul statistic a pornit de la golurile marcate și primite de fiecare formație în primele 16 etape. Au fost calculate forța ofensivă și vulnerabilitatea defensivă a echipelor, raportate la media campionatului. În plus, a fost introdus un avantaj pentru formația care evoluează pe teren propriu.

Pentru a evita supraevaluarea rezultatelor dintr-un eșantion relativ mic, indicatorii ofensivi și defensivi au fost temperați prin raportare la media Superligii. Modelul a folosit distribuția Poisson pentru estimarea golurilor din fiecare partidă.

Ulterior, toate cele 32 de meciuri au fost simulate de 200.000 de ori. După fiecare rulare, punctele au fost adăugate în clasament, iar departajarea s-a făcut prin puncte, golaveraj și goluri marcate.

Forma recentă a fost folosită ca reper suplimentar în interpretarea rezultatelor, fără să primească o pondere disproporționată față de bilanțul complet al celor 16 etape.

Câte puncte va obține FCSB în ultimele patru etape

Potrivit simulării, FCSB ar urma să obțină, în medie, aproximativ 6,3 puncte din cele 12 puse în joc. Astfel, formația lui Reghecampf ar ajunge la o medie de 28,3 puncte la finalul anului.

Pentru fiecare partidă, modelul a calculat următoarele probabilități:

FCSB – Csikszereda: 64% victorie, 22% remiză, 14% înfrângere;

Farul – FCSB: 30% victorie FCSB, 24% remiză, 46% înfrângere;

FCSB – Sepsi: 52% victorie, 27% remiză, 22% înfrângere;

FC Botoșani – FCSB: 32% victorie FCSB, 26% remiză, 43% înfrângere.

Cel mai dificil test este deplasarea de la Constanța, unde Farul pornește cu prima șansă. În schimb, FCSB are cele mai mari șanse să obțină toate cele trei puncte în partida de pe teren propriu cu Csikszereda.

În urma celor 200.000 de simulări, media punctelor FCSB-ului a fost de 28,3, iar mediana a fost de 28 de puncte. Deviația standard a rezultat la aproximativ 2,52 puncte.

Mai exact, în 10% dintre scenarii, FCSB a încheiat anul cu cel mult 25 de puncte. În 50% dintre simulări, totalul nu a depășit 28 de puncte, iar în 90% dintre cazuri echipa nu a trecut de pragul de 32 de puncte.

Locul 8, cel mai probabil rezultat pentru FCSB

Distribuția celor 200.000 de simulări oferă o perspectivă asupra poziției pe care ar putea să o ocupe FCSB la finalul anului.

Locul 8 este cel mai frecvent rezultat, cu o probabilitate de 32,6%. Locul 9 apare în 26,4% dintre scenarii, iar poziția a șaptea are o probabilitate de 21,5%.

Există și posibilitatea ca roș-albaștrii să coboare pe locul 10, însă acest scenariu apare în numai 6,8% dintre simulări.

Distribuția completă a rezultatelor este următoarea:

Locul 5: 1,5%;

Locul 6: 8,2%;

Locul 7: 21,5%;

Locul 8: 32,6%;

Locul 9: 26,4%;

Locul 10: 6,8%;

Locul 11: 2,1%;

Locul 12 sau mai jos: sub 0,7%.

Prin urmare, 80,6% dintre simulări indică o clasare pe locurile 7, 8 sau 9. În schimb, probabilitatea ca FCSB să ajungă pe unul dintre primele șase locuri, care asigură prezența în play-off, este de aproximativ 9,9%.

Un alt aspect important al analizei îl reprezintă rezultatele echipelor din apropierea roș-albaștrilor. Simularea a oferit următoarele medii de puncte la finalul anului:

Corvinul Hunedoara: 31,4 puncte;

Farul Constanța: 30,4 puncte;

FCSB: 28,3 puncte;

CFR Cluj: 27,3 puncte;

UTA Arad: 22,8 puncte;

Sepsi: 22,5 puncte;

FC Botoșani: 20,8 puncte.

Corvinul este principala problemă pentru FCSB în lupta pentru play-off. Hunedorenii au deja 25 de puncte și un program cu meciuri împotriva Farului, lui Sepsi, lui FC Botoșani și CFR-ului. Modelul le oferă o medie de peste 31 de puncte la finalul anului.

Farul are, la rândul său, un avantaj de două puncte față de FCSB. Cele două echipe se întâlnesc pe 4 decembrie, la Constanța, iar rezultatul poate influența direct ordinea din clasament.

În schimb, CFR Cluj are un program dificil, cu Voluntari, Rapid, U Cluj și Corvinul. Deși pornește de la același număr de puncte cu FCSB, formația din Gruia este proiectată la o medie de 27,3 puncte, sub cea a roș-albaștrilor.

Simularea arată că FCSB are 59,2% șanse să încheie anul peste CFR Cluj. În schimb, probabilitatea de a termina înaintea Farului este de numai 30,1%. În raport cu UTA Arad, roș-albaștrii au un avantaj mult mai clar, cu 94,8% șanse să încheie deasupra formației arădene.