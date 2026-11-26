Fotbalistul român nu pare să mai aibă un viitor în Turcia, iar fiul lui Gică Hagi ar putea schimba echipa încă din această iarnă, chiar și în condițiile în care contractul său va expira abia la finalul sezonului.

De ce se teme Brighton înaintea meciului cu Universitatea Craiova: „Spunea și antrenorul lor”

De ce se teme Brighton înaintea meciului cu Universitatea Craiova: „Spunea și antrenorul lor”

Final de drum! Dan Nistor pleacă de la „U” Cluj și s-a înțeles cu noua echipă

Final de drum! Dan Nistor pleacă de la „U” Cluj și s-a înțeles cu noua echipă

U Cluj nu se mai oprește! După Stanciu, a dat încă o lovitură, iar lista e lungă

”Nici nu contează!” Italienii au reacționat categoric după ce au văzut cum s-a încheiat Inter - Stuttgart! Nota primită de Cristi Chivu

Curățenie la FCSB! Patru jucători, așteptați să se transfere "la pachet"

”Un număr zece din România, în drum spre Marseille”, au titrat francezii de la Foot01.

Despre interesul lui Olympique Marseille pentru fiul lui Gică Hagi s-a discutat intens în ultimele luni, însă nu au existat mișcări concrete din partea francezilor în această direcție.

Publicația citată mai sus scrie și care au fost motivele. Olympique Marseille se confruntă cu o interdicție de transferuri pe care a primit-o vara trecută din cauză că a fost încălcat fairplay-ul financiar. Din acest motiv, clubul din Ligue 1 urmează să se prezinte în fața DNCG, organismul de control financiar al cluburilor din Franța pentru a scăpa de interdicția la transferuri.

Gregory Lorenzi speră că Olympique Marseille va primi undă verde pentru a putea legitima măcar jucători liberi de contract sau sub formă de împrumut. Astfel, numele lui Ianis Hagi a apărut pe lista lui Lorenzi.

Contractul lui Ianis Hagi la Alanyaspor va expira în vară, iar Olympique Marseille speră că va reuși să îl transfere pe fiul selecționerului Gică Hagi liber de contract încă din această iarnă, conform jurnalistului Burle Junior.

Se pare că turcii se gândesc serios să îl lase pe internaționalul român să plece gratis, în condițiile în care nu este un jucător de bază, iar Alanyaspor ar putea economisi aproximativ 400.000 de euro din salarii în cele șase luni pe care Hagi Jr le-ar mai avea în contract.

Ioan Andone crede că Olympique Marseille este destinația perfectă pentru Ianis Hagi

Zilele trecute, Gigi Becali anunța că îl așteaptă cu brațele deschise pe Ianis Hagi la FCSB, unde internaționalul român ar urma să aibă garantat un loc de titular.

Ioan Andone, fostul antrenor al lui Dinamo, crede însă că Ianis Hagi nu va semna cu FCSB și spune că, pentru fiul lui Gică Hagi ar fi fost ideală varianta Marseille: ”Eu cred că suntem favoriți cu Estonia și trebuie să demonstrăm în teren. Eu zic că trecem de ei. Hagi cunoaște deja ce este la națională, eu cred că va alege bine acum. Noi avem talent, valoare există, te poți baza, avem o structură. Nu cred că vine Ianis Hagi. Pentru el era ideală varianta Marseille. Era ideal pentru el, îl vedeam în campionatul francez”.