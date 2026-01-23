FOTO ȘI VIDEO Are dinamită în braț! Viteza atinsă de aruncarea unui neamț la Europeanul de handbal masculin (VOYO)

Are dinamită în braț! Viteza atinsă de aruncarea unui neamț la Europeanul de handbal masculin (VOYO) Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul European de handbal masculin e transmis în exclusivitate de VOYO.

Germanul Miro Schluroff (25 de ani) deține până acum cea mai rapidă aruncare de la Campionatul European de handbal masculin, transmis de VOYO - VEZI CLASAMENTUL MAI SUS.

Miro Schluroff, aruncare ca din tun la Campionatul European de handbal masculin

Înalt de 1,98 m, interul stânga a marcat 17 goluri până acum la turneul transmis de VOYO, iar una dintre reușite se află pe primul loc în clasamentul celor mai rapide aruncări: 134,1 km/h.

Miro Schluroff evoluează în Bundesliga, la Gummersbach, după ce în ultimele două sezoane a jucat la Fuchse Berlin. Cu Germania, interul stânga se află în cărți pentru semifinalele turneului transmis de VOYO, după prima rundă din faza grupelor principale.

Ieri, în direct pe VOYO, Germania a învins Portugalia, 32-30, și se situează pe primul loc în clasamentul Grupei Principale I de la Campionatul European de handbal masculin.

Miro Schluroff (Germania)

Rezultatele înregistrate joi în Grupa Principală I

Germania - Portugalia 32-30

Spania - Norvegia 34-35

Franța - Danemarca 29-32

Clasament Grupa Principală I

1. Germania 4 puncte

2. Portugalia 2

3. Franța 2

4. Danemarca 2

5. Norvegia 2

6. Spania 0

