Joyskim Dawa poate pleca de la FCSB: "Au venit să îl vadă aseară"

Dawa, care a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate în luna martie, s-a întors pe teren după 10 luni și a fost titular la FCSB în primele două meciuri oficiale din 2026.



Joyskim Dawa, monitorizat de cluburi din Rusia

După 90 de minute la Mioveni, contra lui FC Argeș (0-1), Dawa a fost titularizat și joi seară, la partida din Europa League cu Dinamo Zagreb (1-4). Stoperul camerunez nu a avut însă o prestație strălucită și a fost înlocuit la pauză.



La o zi după meci, cunoscutul jurnalist Rudy Galetti a anunțat că Joyskim Dawa a fost urmărit din tribună la meciul cu Dinamo Zagreb de mai mulți reprezentanți ai unor cluburi din Rusia.



"Dawa este pe radarul mai multor cluburi din Rusia", a adăugat Galetti, care a amintit că fundașul central mai are contract un an și jumătate cu FCSB.