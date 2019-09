Un club de traditie din Romania da LOVITURA: aduce un jucator crescut de PSG! Varul lui joaca la Arsenal

Varul lui Alexandre Lacazette ar putea ajunge in Romania.

Romauld Lacazette, varul celebrului jucator de la Arsenal, vine in Romania pentru a discuta contractul cu un club de traditie din Liga 2. Mijlocasul in varsta de 25 de ani a crescut la juniorii lui PSG si a jucat ultima data la Darmstadt 98 in liga a doua din Germania.

Romauld Lacazette este cel mai bun prieten al lui Ongenda, jucatorul lui Botosani, cei doi fiind crescuti in Academia lui PSG.

Cel mai probabil, Romauld Lacazette va negocia cu Petrolul pentru o trecere in fotbalul romanesc. Petrolul are un start slab de sezon in liga a doua, ploiestenii find pe locul 7, cu 11 puncte, dupa 7 etape.