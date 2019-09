Nici Tuchel nu-l mai apara pe Neymar: "Trebuie sa suporte! A facut tot posibilul sa plece de la PSG!" Mesaj DUR pentru starul brazilian

PSG intalneste Real Madrid in primul meci al campioanei Frantei din grupele UEFA Champions League.

Inevitabil, la conferinta de presa dinaintea partidei, antrenorul francezilor, Thomas Tuchel, a fost intrebat despre situatia lui Neymar la echipa. Brazilianul a fost huiduit de suporteri in momentul in care a intrat pe teren in meciul cu Strasbourg din campionat, iar fanii nu par pregatiti sa-l ierte pe Neymar pentru ca a vrut sa plece de la PSG.

Tuchel le-a dat dreptate fanilor si l-a indemnat pe elevul sau sa se obisnuiasca cu situatia, pentru ca el a fost cel care a provocat-o.

Neymar a facut tot posibilul sa plece de la echipa din Paris, iar acest lucru e de neiertat dupa parerea suporterilor. Chiar daca relatia antrenorului cu starul brazilian este si a fost intotdeauna buna, Tuchel nu poate sa-i ia apararea in acest conflict.

"Nu si-a dorit sa mai stea aici. A incercat tot ce i-a stat in putere ca sa plece. Asta nu l-a ajutat sa devina foarte popular. Poti sa simti asta si eu ii inteleg pe fani daca sunt suparati, chiar daca supararea lor nu va trece niciodata.

Dincolo de asta, exista relatia dintre mine ca antrenor si el ca jucator. In aceasta relatie nu s-a produs niciodata o ruptura si nu au existat discrepante. De asta este foarte usor pentru mine sa-l las sa joace. El s-a antrenat intotdeauna la cel mai inalt nivel. El este un tip competitiv si cu foame de rezultate, care vrea sa castige intotdeauna.

Trebuie sa suporte acum huiduielile fanilor, asta e realitatea. Trebuie sa treaca peste si noi toti sa invatam sa traim cu asta. Cel mai bun lucru este sa se obisnuiasca cu asta", a spus Thomas Tuchel.