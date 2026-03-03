În ultima perioadă, numele său a fost asociat cu Metaloglobus București, însă mijlocașul a lămurit situația.

„Am văzut că a apărut ceva, dar nu am discutat nimic. Sunt acasă și, deocamdată, mă pregătesc pe teren mic. Îmi doresc să găsesc ceva serios, unde să merg să joc de plăcere, nu cum a fost ultima oară. Dacă nu, o să văd eu de ce mă apuc”, a declarat Budescu.

Metaloglobus ocupă ultimul loc în clasament după 29 de etape, cu 11 puncte, iar mutarea pare dificilă în acest context.

Budescu are 437 de meciuri la nivel de club, cu 136 de goluri și 125 de pase decisive. Cele mai multe partide le-a bifat la Astra Giurgiu, iar pentru FCSB a jucat 48 de meciuri și a marcat de 15 ori.

Clasamentul după etapa a 29-a

Pe primul loc se află Universitatea Craiova, cu 59 de puncte, urmată de Rapid București (55) și Dinamo București (52).

U Cluj este pe 4, cu 51 de puncte, iar CFR Cluj ocupă locul 5, cu 50. Ultimul loc de play-off a fost adjudecat de FC Argeș, cu 49 de puncte.

Pe 7 se află FCSB, cu 46 de puncte. Sub ea sunt FC Botoșani și UTA Arad, ambele cu 42. Clasamentul este completat de Oțelul Galați (41), Farul Constanța (37), Petrolul Ploiești și Csikszereda (29), iar pe ultimele locuri sunt Unirea Slobozia (24), FC Hermannstadt (20) și Metaloglobus (11).