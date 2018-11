Posibil dezastru pentru Manchester City in cazul unui esec in Liga Campionilor

Pep Guardiola trage un semn de alarma.

Presiune mare pentru trupa de pe Etihad inaintea meciului cu OL.Lyon, unica formatie care i-a invins pe elevii lui Guardiola.

Antrenorul spaniol spune ca echipa lui va fi afectata in cazul unui esec in Liga Campionilor, datorita investitiilor imense facute in transferuri.

"Pentru ceilalti oameni, in special pentru fanii nostri, cei care se bucura de vizionarea jocului prestat de echipa noastra, suntem multumiti de ceea ce fac baietii, nu regreta ce fac baietii nostri in ultimele 15 luni. Acesta e cel mai bun compliment, cel mai bun succes pe care il poate avea aceasta echipa. Pentru cei care nu ne iubesc prea mult, care folosesc banii ca argument, vor avea satisfactie imensa sa ne vada infranti si cu probleme la echipa, care pot fi si de ordin financiar." a declarat Guardiola inaintea partidei de la Lyon.

Man. City are un parcurs bun in Liga Campionilor in acest sezon, fiind la un punct distanta de calificarea in fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor. Singurul esec fiind inregistrat contra celor de la OL.Lyon, acasa in primul meci din cadrul grupelor.

In meciul din seara aceasta, pentru "cetateni" nu vor evolua Bernardo Silva, Gabriel Jesus si Ilkay Gundogan din cauza problemelor medicale.