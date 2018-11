Un star din fotbalul mondial a acordat declaratia momentului! "Sa lucrezi cu Guardiola e mai bine decat sa faci sex"

Guardiola a antrenat pana acum la Barcelona, Bayern si City.

Nimic nu mai este surprinzator atunci cand vine vorba despre Dani Alvez. Brazilianul oferta tot timpul declaratii spumoase care fac deliciul internautilor din intreaga lume.

Acum, Alves a vorbit intr-un interviu pentru presa din Anglia despre relatia pe care o are cu doi dintre cei mai buni doi antrenori din lume: Mourinho si Guardiola.

Fostul fotbalist de la Barcelona a declarat ca relatia lui cu Mourinho nu a fost niciodata mai buni si ca a fost aproape sa lucreze cu Mourinho la Chelsea inainte sa semneze cu Barcelona.

Alves a spus ca-i plac oamenii care au mentalitate de invingator si cariera lui nu s-a terminat, exista inca posibilitatea sa lucreze cu cel poreclit "The Special One".

Cand a venit vorba despre Guardiola, omul alaturi de care a castigat o multime de trofee pe Camp Nou, Dani Alves a socat:

"Sa lucrezi cu Guardiola este mai bine decat sa faci sex", a declarat fotbalistul.

Alves spune ca a fost aproape sa ajunga la City dupa despartirea de Juventus, dar pentru binele familiei lui a ales sa semneze cu PSG.

"Am vorbit cu Pep si el stie ca intentia mea era de a lucra din nou cu el. Stie cat de mult il apreciez pe el si intreg stafful lui, dar in acel moment am ales ce era mai bine pentru familia mea", a spus Dani Alves.