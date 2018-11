Realul pregateste lovitura pentru Guardiola! Discutii secrete cu un fotbalist aflat sub contract: "Nu prelungi cu ei". E considerat una dintre noile perle ale fotbalului

Real Madrid incearca sa il convinga pe tanarul Brahim Diaz, de la Manchester City, sa nu iti prelungeasca intelegerea cu echipa engleza si sa se intoarca in Spania.

Real Madrid a pus mana pe unii dintre cei mai tari tineri din fotbalul european, dar nu se opreste la Vinicius, Rodrygo, Lunin ori Ordiozola.

Madrilenii vor si un tanar de la Manchester City, echipa fostului rival Pep Guardiola.

Cotidianul AS anunta ca Realul incearca sa il convinga pe tanarul Brahim Abdelkader Diaz, in varsta de 19 ani, sa nu mai semneze prelungirea cu formatia engleza si sa revina in tara natala.

Brahim Diaz s-a nascut la Malaga si a jucat la echipa din orasul sau natal la juniori. Din 2013, el a fost transferat de Manchester City, iar in 2016 echipa engleza i-a oferit debutul.

Brahim Diaz a strans 5 aparitii pentru echipa mare a lui City si a jucat pana acum la nationalele U17, U19 si U21 ale Spaniei, fiind considerat un mare talent.