Prima reactie a Larisei Iordache dupa ce a ajuns in spital! Gimnasta s-a retras din finala de individual compus de la Europeanul din Elvetia

Larisa Iordache s-a calificat la Olimpiada de la Tokyo si in finala probei de individual compus de la Europeanul din Basel.

Dupa concurs, gimnasta a ajuns direct la spital din cauza unei crize renale, iar medicii au tinut-o in clinica peste noapte. Oficialii clubului Dinamo au anuntat in aceasta dimineata ca doctorii au fost surprinsi de faptul ca Larisa Iordache a putut concura.

Tanara in varsta de 24 de ani inca se resimte si a fost nevoita sa se retraga din finala de individual compus de la Campionatul European de Gimnastica.

"Sportiva noastra Larisa Iordache nu va putea concura astazi in concursul individual compus de la Campionatul European de la Basel (Elvetia)! In aceasta dimineata, Lari nu parasise inca spitalul unde a fost internata dupa criza renala din ziua concursului de calificare de miercuri. Dupa aproape 36 de ore de tratament cu antibiotic durerile inca nu au disparut in totalitate.

Pana si doctorii elvetieni au fost uluiti cum de a putut concura la un nivel atat de inalt in starea ei fizica! Dar aceasta este Larisa, un caracter extraordinar, un sportiv de exceptie care si-a dorit atat de mult calificarea la Jocurile Olimpice incat a reusit sa-si estompeze slabiciunea fizica prin motivatie mentala!

Indiferent daca va mai putea concura sau nu la acest Campionat European (mai are finale pe aparate duminica), Larisa va fi pentru noi MAREA CAMPIOANA a acestui European! Sanatate multa, Lari!", se arata in comunicatul oficialilor clubului Dinamo.

Gimnasta a oferit si ea o reactie pe conturile sale de socializare. Larisa Iordache a publicat o fotografie din spital, notand ca se simte mai bine:

"Stiu ca astazi este finala la individual compus, iar eu din pacate nu voi putea concura deoarece inca nu am iesit din spital. Dar pot spune ca sunt mult mai bine si sper ca starea mea de sanatate sa devina din ce in ce mai buna pe zi ce trece."