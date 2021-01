"Nu am mai vrut sa mai aud de absolut nimic!" Dezvaluiri SOCANTE ale campioanei Larisa Iordache! Gimnasta a dat cartile pe fata 

Larisa Iordache a recunoscut ca a vrut sa se lase de gimnastica, dupa accidentarea grava pe care a avut-o.

Sportiva a avut mari indoieli in a continua sportul de performanta, dupa ce toate problemele si nereusitele s-au strans intr-o perioada relativ scurta, in cariera gimnastei.

"Eu chiar am vrut sa ma indepartez absolut de tot. Nu am mai vrut sa mai aud de gimnastica, de absolut nimic. Nu am vrut sa mai aud. Nu am vrut sa intru-n sala, nu am vrut sa mai stiu absolut nimic", a dezvaluit Larisa Iordache, potrivit AS.ro.

Aceasta a avut mari probleme medicale, fiind nevoita sa ia o pauza de trei ani: "Nu eram bine pregatita, din punct de vedere fizic. Piciorul meu mai avea nevoie de recuperare. Musculatura era inca in dezvoltare. Am inceput recuperare intensa si apoi m-am reapucat dupa aceasta pandemie, dupa 3 luni de stat in casa.

Primele doua operatii, la o luna jumatate distanta. Am stat fara sa lucrez deloc. Muschiul meu s-a atrofiat si aveam gamba cat mana mea. Era o diferenta foarte mare intre picioare. A trebuit sa invat fiecare miscare de la capat si sa-mi recuperez fiecare nerv. Cred ca abia acum mi-am regasit toate miscarile pe care le aveam inainte.

Trei ani de zile, in care ma gandeam daca sa ma reapuc sau sa imi vad de viata mea. Am lucrat la clubul Dinamo. Cred ca semnul meu a fost ca s-a anulat Olimpiada anul trecut.

Apoi am aflat ca mai exista un termen de calificare, in aprilie. M-am reapucat pentru ca vreau sa ma duc la Jocurile Olimpice. Speram din suflet sa se tina. Sa nu se mai anuleze Olimpiada", a adaugat gimnasta.