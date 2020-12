Romania a reusit calificarea de pe primul loc in finala pe echipe la Europenele feminine de gimnastica! Larisa Iordache a fost cea mai buna gimnasta in calificari!

Europeanul de Gimnastica Feminina a inceput joi in Mersin, Turcia.

Gimnastele au concurat in runda de calificare pentru cele sase locuri care duc in finala pe echipe, iar Romania s-a clasat pe primul loc. Lotul Romaniei format din Larisa Iordache, Ioana Stanciulescu, Silvia Sfiringu, Antonia Duta, Daniela Trica, a terminat concursul pe prima pozitie cu un total de 159,496 puncte, fiind urmata de nationalele Ucrainei si Ungariei, cu 154,896, respectiv 154,129 puncte.

Larisa Iordache a fost cea mai buna gimnasta a Romaniei, calificandu-se in nu mai putin de patru finale (sarituri, paralele, barna, sol). Ioana Stanciulescu va evolua si ea in finala de la sarituri, Silviana Sfiringu la barna, iar Irina Antonia va fi prezenta in finala de la sol.

Sambata va fi programata finala pe echipe, iar duminica cea de la aparate.

Echipe calificate:

1. Romania 159.496

2. Ucraina 154.896

3. Ungaria 154.129

4. Turcia 147.129

5. Cehia 142.229

6. Croatia 140.064