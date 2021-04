Iordache (24 de ani) e a treia reprezentanta a gimnasticii romanesti la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Larisa a terminat pe 4 in concursul individual compus al Campionatelor Europene de la Basel. De fapt, Iordache a fost a doua in clasamentul fetelor care nu obtinusera inca prezenta in Japonia, reusind astfel sa obtina biletele pentru JO.





Marian Dragulescu si Maria Holbura sunt ceilalti doi gimnasti romani calificati la JO.