FOTO Toate detaliile despre noua bază „Nadia Comăneci”. Proiectul de la Onești costă 122 de milioane de lei

Toate detaliile despre noua bază „Nadia Comăneci”. Proiectul de la Onești costă 122 de milioane de lei Gimnastica
SPORT.RO
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Guvernul României a aprobat investiția de peste 122 de milioane de lei pentru reabilitarea și extinderea bazei sportive din Onești, locul în care s-a format Nadia Comăneci. 

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Nadia ComaneciCSM OneştiIngrid Istrate
Din articol

Complexul, aflat în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, va purta numele celei mai mari gimnaste din istoria României.

Proiectul, aprobat la propunerea Ministerului Dezvoltării, va transforma actuala bază într-un centru modern de pregătire și recuperare pentru sportivi.

Ingrid Istrate a prezentat proiectul

Ingrid Istrate, președintele CSM Onești, a explicat că vor fi renovate cele două săli istorice ale complexului.

Este vorba despre Sala „Nadia Comăneci”, construită în 1968, și Sala „Vasile Pușcașu”, inaugurată în 1967, ambele fără o reabilitare completă până în prezent.

Cum ar trebui să arate noua bază

  • Baza sportiva csm onesti 3
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Pe lângă modernizarea acestora, proiectul prevede construirea unui corp nou de cazare cu două niveluri, destinat celor aproximativ 50 de sportivi și antrenori care se vor pregăti la Onești.

„Vin cu vești bune: este vorba despre proiectul de reabilitare și construcție a bazei sportive de la Onești, aflată sub Agenția Națională pentru Sport, bază care va purta ulterior numele Nadia Comăneci. Proiectul include reabilitarea celor două săli: sala Nadia Comăneci, construită în 1968 și care nu a beneficiat niciodată de o reabilitare completă, și sala de atletică grea Vasile Pușcașu, construită în 1967, care nici ea nu a fost renovată până acum.

Pe lângă cele două săli care vor fi reabilitate, va fi construit și un spațiu de cazare modern. În prezent, cazarea este improprie, fiind formată din containere folosite cândva de muncitorii de pe șantier. Noul spațiu va avea două niveluri și o cantină la parter. La demisol va exista o zonă de recuperare și refacere, cu bazine de nordic recovery, bazin cu apă sărată, kinetoterapie, sală de fitness și sală de medicină sportivă — tot ceea ce este necesar pentru recuperarea sportivilor și refacerea după efort.

Va fi construită și o sală de conferințe, precum și un muzeu al gimnasticii oneștene. Totul va fi integrat în complex, pe terenul pe care îl avem deja. În spațiul dintre cele două săli, unde acum se află cele 10 camere din containere, va fi reconstruit noul spațiu de cazare, astfel încât întregul ansamblu să fie compact și funcțional.

Acest complex va putea asigura în viitor atât pregătirea, cât și refacerea sportivilor. Iar faptul că s-a reabilitat și stadionul Carom — un stadion destinat handbalului — înseamnă că va putea fi folosit și pentru pregătirea jocurilor.

Eu zic că ne dezvoltăm. Mai nou, primăria a anunțat că și stadionul de fotbal CSM Onești urmează să depună proiect pentru reabilitare, pentru a-l transforma într-un stadion destinat fotbalului și atletismului, domeniu în care ne lipsește complet infrastructura”, a explicat Ingrid Istrate la Sport Total FM.

Ce va include noul complex

Noua bază sportivă va fi alcătuită din nouă corpuri de clădire și va cuprinde:

  • sală de gimnastică modernizată la standarde europene;
  • sală pentru haltere și lupte;
  • teren de tenis;
  • spații de cazare și masă;
  • centru de recuperare;
  • vestiare și spații administrative;
  • sală de conferințe cu 90 de locuri;
  • muzeu dedicat istoriei sportului din Onești.

Valoarea investiției depășește 122 de milioane de lei, iar durata estimată a proiectului este de doi ani, dintre care patru luni vor fi dedicate proiectării.

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