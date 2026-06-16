Zvorurile către și dinspre Paris, redenumite în cinstea "Zeiței de la Montreal"

În această zi aniversară, zborul TAROM 383 București către Paris va primi numele RO10, iar zborul TAROM 384 Paris către București va primi numele RO50. Numele aniversare vor fi afișate în sistem, pe bilete și pe tabelele de zbor din aeroport.

TAROM marchează 50 de ani de la una dintre cele mai importante performanțe din istoria sportului românesc și mondial: primul 10 perfect obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de vară de la Montreal, pe 18 iulie 1976. Pentru a omagia acest moment, zborurile TAROM 383 București către Paris și TAROM 384 Paris către București primesc, pe 18 iulie 2026, numele aniversare RO10 și RO50. Astfel, una dintre cele mai importante rute internaționale operate de companie devine, pentru această zi, un simbol al excelenței românești recunoscute la nivel mondial.

În urmă cu 50 de ani, Nadia Comăneci a intrat în istorie, la doar 14 ani, drept prima gimnastă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice. La aceeași ediție, sportiva a obținut șapte note de 10 și trei medalii de aur, performanțe care au transformat-o într-un reper al sportului mondial.

În plus, 2026 este "Anul Nadia", iar inițiativa TAROM continuă legătura companiei cu numele marii gimnaste. TAROM deține singura aeronavă din lume botezată cu numele Nadiei Comăneci, iar zborurile aniversare RO10 și RO50 reprezintă un nou omagiu adus performanței, curajului și imaginii României în lume.

"Este un gest care mă onorează și mă bucură"

"Decizia TAROM de a marca cei 50 de ani de la primul 10 perfect prin zborurile aniversare RO10 și RO50 este un gest care mă onorează și mă bucură. Este mai mult decât o simplă aniversare - este o reamintire a faptului că excelența, disciplina și curajul pot duce România departe. Le mulțumesc pentru această inițiativă care păstrează viu spiritul performanței ce ne reprezintă ca națiune", af transmis Nadia Comăneci.

"Pe 18 iulie, TAROM marchează un moment care aparține sportului românesc și memoriei colective internaționale: 50 de ani de la primul 10 perfect obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal. Prin zborurile RO10 și RO50, dorim să ducem mai departe simbolul acestei performanțe și să arătăm, într-un mod simplu și vizibil, respectul nostru pentru una dintre cele mai puternice imagini ale României în lume. Este un omagiu adus excelenței, curajului și unei povești care continuă să inspire generații", a declarat Bogdan Costaș, directorul general al TAROM.