Nadia Comăneci a vorbit despre experiența trăită peste Ocean și a dezvăluit că a primit un cadou special din partea a două dintre cele mai mari staruri ale fotbalului mondial: Kylian Mbappe și Jude Bellingham.

Argentina a obținut ultimul bilet în penultimul act după victoria cu 3-1, după prelungiri, în fața Elveției și va înfrunta Anglia, în timp ce cealaltă semifinală le pune față în față pe Franța și Spania.

Kylian Mbappe și Jude Bellingham, cadou special pentru Nadia Comăneci: „Mi l-au dat personal”

Prezentă la Ambasada Franței, Nadia Comăneci a vorbit pentru PRO TV și Sport.ro despre nivelul competiției și despre entuziasmul pe care l-a văzut în Statele Unite în jurul Cupei Mondiale.

„Când ajungi la momentul ăsta, stai și te gândești la performanța echipelor care au reușit să ajungă în această semifinală. Am fost prezentă la meciul SUA - Turcia, n-am văzut așa de mult entuziasm, mai ales în Statele Unite, vizavi de fotbalul european. Sportul aduce toate națiile împreună”, a declarat Nadia Comăneci pentru PRO TV și Sport.ro.

Fosta mare gimnastă a dezvăluit apoi că a primit un tricou cu autografele lui Kylian Mbappe și Jude Bellingham, oferit chiar de cei doi fotbaliști.

„Am primit și eu un tricou semnat de Mbappe și de Bellingham. Mi l-au dat personal, da. «Pentru Nadia» scrie”, a spus Nadia Comăneci pentru PRO TV și Sport.ro.

Semifinalele Campionatului Mondial 2026 se dispută în două seri consecutive. Franța și Spania se înfruntă marți, 14 iulie, de la ora 22:00, pe AT&T Stadium din Arlington, iar miercuri, 15 iulie, tot de la ora 22:00, Anglia și Argentina se vor duela la Atlanta pentru ultimul loc disponibil în marea finală.

Finala mică este programată în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, iar marea finală a Cupei Mondiale 2026 se va disputa duminică, de la ora 22:00.