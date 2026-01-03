Monica Roșu s-a retras din gimnastică în urmă cu două decenii, la vârsta de optsprezece ani. În 2004, fosta gimnastă din România câștiga două medalii de aur în proba de sărituri, atât la Campionatele Europene de la Amsterdam, cât și la Jocurile Olimpice de la Atena.

Întrebată dacă a existat în lotul olimpic de gimnastică al României un fenomen al înfometării, în rândul gimnastelor, Monica Roșu a oferit un răspuns concludent, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Monica Roșu: „Munceam opt ore în sala de antrenament.”

Dubla campioană olimpică de la Atena crede că premisa înfometării este falsă, deoarece intensitatea și duritatea antrenamentelor ar fi fost imposibil de suportat în absența nutrienților care le serveau drept combustibil tinerelor sportive.

„Probabil că noi așa o percepeam atunci, poate, o ușoară înfometare, dar nu era înfometare, pentru că organismul avea nevoie de nutrienți ca să poată rezista în sala de antrenament și pentru a putea face toate acele elemente și acele ore.

Gândește-te că noi mergeam în sală și munceam opt ore, cum muncește un adult la birou, astăzi.

Acel regim al nostru era foarte bine pus la punct și echilibrat, astfel încât să ne luăm din mâncare toți nutrienții de care organismul avea nevoie,” a declarat Monica Roșu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Nu mâncam pizza toată ziua, dulciuri, clătite, cum ne-am fi dorit noi.”

„Adică nu mâncam, cum ne-am fi dorit noi, probabil, pizza toată ziua, dulciuri, clătite, paste. Le primeam și pe acestea, fără doar și poate. Nu înainte de competiții, când regimul era strict, dar după ce se termina competiția, mâncam ce ne doream. ﻿

Așa este, ne doream să mâncăm ciocolată în fiecare zi, dar mai aveam și un cântar sau un centru de medicină care ne spunea că nu suntem în graficul kilogramelor pe care organismele noastre le pot suporta.

Atunci, clar că trebuia să avem grijă și mâncam un rând de ciocolată sau două cuburi, în loc de jumătate, cum am fi mâncat noi, în perioada aceea,” a adăugat Monica Roșu, la Poveștile Sport.ro.