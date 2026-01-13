VIDEO EXCLUSIV Arabii i-au oferit un munte de bani, dar dubla campioană olimpică a României le-a oferit un răspuns surprinzător

Marcu Czentye
A câștigat două medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Atena, după care a avut parte de o ofertă nemaipomenită.

O medalie de aur la Jocurile Olimpice poate schimba complet viața sportivului care o obține, chiar și în moduri nebănuite.

Monica Roșu, ofertă de un milion de dolari din partea Emiratelor Arabe Unite

În capitala Greciei, în 2004, Monica Roșu a cucerit aurul olimpic de două ori, după care, în timp ce se bucura de rezultatele care au onorat munca depusă de-a lungul a două decenii, a primit o ofertă generoasă din partea arabilor: un milion de dolari pentru a reprezenta E.A.U. la Olimpiada de la Beijing.

În cadrul rubricii „întrebările-fulger” din emisiunea Poveștile Sport.ro, Monica Roșu a mărturisit că a refuzat oferta din motive medicale, corpul său spunându-i că nu mai este capabil să susțină încă un ciclu olimpic, de patru ani. Completând, gimnasta care a scris istorie pentru România, la Atena, a afirmat că ar fi preferat să aibă șansa de a câștiga acești bani pentru țara noastră, și nicidecum în Orientul Mijlociu.

„Spatele nu mi-a mai putut permite să fac acest lucru.”

  • Un milion de dolari premiu în Emirate. Ai fi câștigat concursul și ai fi luat premiul cel mare?

„Ar fi vrut să mergem să concurăm pentru Emirate. Din păcate, spatele nu mi-a mai putut permite să fac treaba aceasta. 

Ni s-a propus să mergem să ne antrenăm acolo, iar la următorul ciclu olimpic să concurăm pentru Emirate,” și-a amintit Monica Roșu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

  • Ai fi acceptat asta?

„Nu știu (râde). Nu știu, ar fi fost o provocare, dar au intervenit altele, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Dar mi-ar fi plăcut să câștig milionul de dolari la noi, în România. Pentru România am concurat, țara mea am reprezentat-o. Chiar dacă a scris 'Monica Roșu', sub a fost steagul României, a fost intonat imnul României, de ce să merg să fac banii ăștia pentru o altă țară?”, a întrebat Monica Roșu, la Poveștile Sport.ro.

Monica Roșu

Octavian Bellu, descris de Monica Roșu în câteva cuvinte, la Poveștile Sport.ro

În spatele succeselor semnate de Monica Roșu la Atena au stat antrenorii Octavian Bellu și Mariana Bitang.

Despre antrenorul care a adunat 305 medalii alături de lotul național de gimnastică al României la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale și Campionate Europene, fosta gimnastă, Monica Roșu, a spus următoarele: „Mi-ar fi greu să îl descriu în trei cuvinte, dar pot să spun că e perfecțiune, dorința aceea nemărginită de a reuși să facă lucruri mărețe,” a apreciat Monica Roșu, la Poveștile Sport.ro.

„Nu l-am văzut să fi având alt hobby, gimnastica a fost hobby-ul numărul unu și va rămâne numărul unu,” a adăugat Monica Roșu, la Poveștile Sport.ro, surprinzând devotamentul fostului său antrenor.

Monica Roșu, invitata lui Andru Nenciu, la emisiunea Poveștile Sport.ro: urmărește episodul integral mai jos!

