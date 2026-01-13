O medalie de aur la Jocurile Olimpice poate schimba complet viața sportivului care o obține, chiar și în moduri nebănuite.

Monica Roșu, ofertă de un milion de dolari din partea Emiratelor Arabe Unite

În capitala Greciei, în 2004, Monica Roșu a cucerit aurul olimpic de două ori, după care, în timp ce se bucura de rezultatele care au onorat munca depusă de-a lungul a două decenii, a primit o ofertă generoasă din partea arabilor: un milion de dolari pentru a reprezenta E.A.U. la Olimpiada de la Beijing.

În cadrul rubricii „întrebările-fulger” din emisiunea Poveștile Sport.ro, Monica Roșu a mărturisit că a refuzat oferta din motive medicale, corpul său spunându-i că nu mai este capabil să susțină încă un ciclu olimpic, de patru ani. Completând, gimnasta care a scris istorie pentru România, la Atena, a afirmat că ar fi preferat să aibă șansa de a câștiga acești bani pentru țara noastră, și nicidecum în Orientul Mijlociu.

„Spatele nu mi-a mai putut permite să fac acest lucru.”

Un milion de dolari premiu în Emirate. Ai fi câștigat concursul și ai fi luat premiul cel mare?



„Ar fi vrut să mergem să concurăm pentru Emirate. Din păcate, spatele nu mi-a mai putut permite să fac treaba aceasta.

Ni s-a propus să mergem să ne antrenăm acolo, iar la următorul ciclu olimpic să concurăm pentru Emirate,” și-a amintit Monica Roșu, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Ai fi acceptat asta?



„Nu știu (râde). Nu știu, ar fi fost o provocare, dar au intervenit altele, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Dar mi-ar fi plăcut să câștig milionul de dolari la noi, în România. Pentru România am concurat, țara mea am reprezentat-o. Chiar dacă a scris 'Monica Roșu', sub a fost steagul României, a fost intonat imnul României, de ce să merg să fac banii ăștia pentru o altă țară?”, a întrebat Monica Roșu, la Poveștile Sport.ro.

