Gigi Becali a anunțat că mijlocașul de 25 de ani va pleca de la FCSB în schimbul a 600.000 de euro, dar nu a spus numele echipei la care va juca Lixandru.

Mutarea lui Mihai Lixandru de la FCSB intrase în urmă cu o săptămână în impas, dar se pare că transferul s-a rezolvat în cele din urmă.

Formația care îl transferă pe Lixandru pentru 600.000 de euro

Mihai Lixandru va merge în Golf în cele din urmă, după ce Al-Fateh, formație care evoluează în Saudi Pro League, i-a achitat lui FCSB 600.000 de euro, conform golazo.ro.

Noua echipă a mijlocașului de 25 de ani a încheiat sezonul trecut pe locul 11, cu 37 de puncte.

Mihai Lixandru îl va avea coleg pe Kennedy Boateng, care a venit la echipa din Arabia Saudită liber de contract după despărțirea de Dinamo.

Lixandru, folosit ca mijlocaș defensiv sau fundaș central, a crescut la FCSB și a fost împrumutat la formații precum Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș sau CS Mioveni. În 2023 a revenit la formația bucureșteană, unde a devenit jucător de bază și a cucerit patru trofee: două titluri în Superliga și două Supercupe ale României.

În sezonul trecut, Mihai Lixandru a jucat în 45 de meciuri pentru FCSB. Mijlocașul a marcat 4 goluri și a reușit 3 pase decisive.