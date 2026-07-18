Reacția lui Gică Hagi la o jumătate de secol de la primul 10 al Nadiei Comăneci: „E perfecţiunea!”

Reacția lui Gică Hagi la o jumătate de secol de la primul 10 al Nadiei Comăneci: „E perfecţiunea!” Sporturi
SPORT.RO
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Gică Hagi a participat la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”, chiar în ziua în care se împlinesc 50 de ani de la nota istorică de la Montreal, și a lăudat proiectul sprijinit de Ion Țiriac.

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Din articol

Astăzi, 18 iulie 2026, lumea sportului marchează o jumătate de secol de la momentul în care Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice. Cu prilejul acestui eveniment, a fost deschisă o nouă bază sportivă dedicată tinerilor, moment la care a luat parte și fostul căpitan al echipei naționale de fotbal.

Gică Hagi a subliniat importanța de a susține financiar noile generații și a evidențiat moștenirea uriașă lăsată de fosta mare gimnastă, decorată recent cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

„Felicitări domnului Ţiriac pentru că a avut această iniţiativă. De Nadia ce să mai zicem, e perfecţiunea. O româncă ce ne-a făcut, ne face şi de care vom fi întotdeauna mândri. Ne-a arătat direcţia în sport, aceea de a încerca să fii cel mai bun. Domnul Ţiriac e unic prin tot ce face. Am fost înăuntru, e un sprijin pentru copii, o iniţiativă foarte bună. În copii trebuie să investim mult ca să ajungă să reprezinte România, toţi muncim pentru România”, a spus Gică Hagi.

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Apel pentru susținerea tuturor disciplinelor sportive

Fostul mare fotbalist a adus în discuție și alte ramuri care au adus performanțe României de-a lungul timpului. Pezultatele marilor campioni din trecut ar trebui să servească drept model pentru resuscitarea sportului actual, inclusiv a fotbalului, crede Hagi.

„Nu trebuie să uităm celelalte sporturi. Am avut şi avem sportivi extraordinari, ar trebui să iasă mai mult în faţă. Sperăm şi la fotbal să ne ridicăm la nivelul care a fost, al celorlalţi sportivi, care ne reprezintă la nivel foarte bun. Nadia şi toate colegele ei din gimnastică, sportul românesc, campionii noştri din rugby, handbal. Cred că ei ne-au inspirat. Pe mine cel puţin m-au făcut să cred că pot să fiu cel mai bun”, a adăugat acesta.

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