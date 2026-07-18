Reacția lui Gică Hagi la o jumătate de secol de la primul 10 al Nadiei Comăneci: „E perfecţiunea!”

Astăzi, 18 iulie 2026, lumea sportului marchează o jumătate de secol de la momentul în care Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice. Cu prilejul acestui eveniment, a fost deschisă o nouă bază sportivă dedicată tinerilor, moment la care a luat parte și fostul căpitan al echipei naționale de fotbal.

Gică Hagi a subliniat importanța de a susține financiar noile generații și a evidențiat moștenirea uriașă lăsată de fosta mare gimnastă, decorată recent cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

„Felicitări domnului Ţiriac pentru că a avut această iniţiativă. De Nadia ce să mai zicem, e perfecţiunea. O româncă ce ne-a făcut, ne face şi de care vom fi întotdeauna mândri. Ne-a arătat direcţia în sport, aceea de a încerca să fii cel mai bun. Domnul Ţiriac e unic prin tot ce face. Am fost înăuntru, e un sprijin pentru copii, o iniţiativă foarte bună. În copii trebuie să investim mult ca să ajungă să reprezinte România, toţi muncim pentru România”, a spus Gică Hagi.