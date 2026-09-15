După un Mondial dezamăgitor, în care a părăsit competiția după prima fază eliminatorie, naționala Germaniei își dă un restart. Cu un nou selecționer, într-o nouă competiție.

Julian Nagelsmann (39 de ani) e istorie după eșecul din vară, iar locul său pe banca primei reprezentative a fost luat de Jurgen Klopp (59 de ani). Un tip carismatic, un manager cu rezultate spectaculoase, Klopp se confruntă acum cu o situație ironică. Pentru că debutul său pe banca Germaniei se va produce în Nations League, competiție pe care a catalogat-o, cândva, ca fiind cea mai „inutilă“ din istoria fotbalului.

Acum însă, fix de aici va începe operațiunea de reconstrucție a Germaniei sub comanda lui Klopp. Primele meciuri? Cele din grupa a 2-a cu Olanda în deplasare (24 septembrie), cu Grecia acasă (27 septembrie), cu Serbia acasă (1 octombrie) și cu Grecia în deplasare (4 octombrie).

Oliver Baumann, căpitanul lui Hoffenheim, out!

După un Mondial dezolant, toată lumea așteaptă să vadă lista convocărilor sub comanda noului selecționer. Și publicația „Bild“ a aflat deja o surpriză pregătită de Klopp, cel care va anunța lotul pentru Nations League, joi, în cadrul unei conferințe.

Din informațiile obținute de „Bild“, o mare surpriză a lui Klopp va fi excluderea portarului Oliver Baumann (36 de ani), căpitanul lui Hoffenheim. Acesta a fost titularul postului, în ultimele partide din preliminariile CM 2026. Dar în America, numărul 1 a redevenit Manuel Neuer (40 de ani).

Neuer și-a anunțat retragerea de la națională, după Cupa Mondială. Această decizie nu înseamnă însă revenirea lui Baumann în primul 11. Pentru că Jurgen Klopp vrea să meargă pe mâna lui Marc ter Stegen (34 de ani) de la Ajax. Mai mult decât atât, Klopp vrea ca portarii de rezervă să fie toți sub 30 de ani. De aceea, din schemă va sări Baumann. Și pe bancă vor lua loc Jonas Urbig (23 de ani, Bayern Munchen) și Alexander Nübel (29 de ani, Beșiktaș).